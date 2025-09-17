Мобілізація в окупованому Мелітополі: РФ примусово жене людей у військкомати, - ЦПД

На спеціальному засіданні окупаційна адміністрація розглядала комплекс заходів, спрямованих на забезпечення явки місцевих мешканців до військкоматів. Йдеться про проходження медичних комісій та постановку на військовий облік.

Фактично йдеться про чергову спробу силоміць залучити українців до війни проти власної держави. Російські війська використовують усі можливі методи, аби змусити жителів окупованих територій ставати до лав армії.

Примусова мобілізація населення з тимчасово окупованих територій є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Такі дії офіційно кваліфікуються як воєнний злочин.

"Кремлівські обіцянки, що жителів окупованої частини Запорізької області "не чіпатимуть щонайменше п’ять років", виявилися брехнею", - наголошують у ЦПД.