Мобилизация в оккупированном Мелитополе: РФ принудительно гонит людей в военкоматы, - ЦПД

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики начали подготовку к новой волне мобилизации. Она должна стартовать в рамках осеннего призыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
На специальном заседании оккупационная администрация рассматривала комплекс мер, направленных на обеспечение явки местных жителей в военкоматы. Речь идет о прохождении медицинских комиссий и постановке на воинский учет.
Фактически речь идет об очередной попытке силой привлечь украинцев к войне против собственного государства. Российские войска используют все возможные методы, чтобы заставить жителей оккупированных территорий становиться в ряды армии.
Принудительная мобилизация населения с временно оккупированных территорий является грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Такие действия официально квалифицируются как военное преступление.
"Кремлевские обещания, что жителей оккупированной части Запорожской области "не будут трогать минимум пять лет", оказались ложью", - отмечают в ЦПД.
Напомним, в Центре Национального сопротивления сообщали, что в России планируют увеличить темпы мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях.
Ранее Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация может снова провести мобилизацию и это является серьезной угрозой.
Он добавил, что РФ сможет нарастить количество войск РФ, которых будет бросать на мясо, если срочники пойдут путем мобилизации.
Также Центр противодействия дезинформации сообщал, что в России заговорили о планах создания "войск из геймеров", которые якобы могут быстрее научиться управлять дронами.