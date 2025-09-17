Мобилизация в оккупированном Мелитополе: РФ принудительно гонит людей в военкоматы, - ЦПД

На специальном заседании оккупационная администрация рассматривала комплекс мер, направленных на обеспечение явки местных жителей в военкоматы. Речь идет о прохождении медицинских комиссий и постановке на воинский учет.

Фактически речь идет об очередной попытке силой привлечь украинцев к войне против собственного государства. Российские войска используют все возможные методы, чтобы заставить жителей оккупированных территорий становиться в ряды армии.

Принудительная мобилизация населения с временно оккупированных территорий является грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Такие действия официально квалифицируются как военное преступление.

"Кремлевские обещания, что жителей оккупированной части Запорожской области "не будут трогать минимум пять лет", оказались ложью", - отмечают в ЦПД.