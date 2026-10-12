NAUDI закликала прем’єра не допустити скорочення бронювання працівників ОПК

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до прем’єр-міністра Сергія Корецького з проханням не допустити зниження квоти бронювання працівників оборонних підприємств. В асоціації попереджають, що це може призвести до втрати дефіцитних фахівців і послабити спроможності виробників постачати зброю українським військовим.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву NAUDI.
Голова асоціації Сергій Пашинський заявив, що звернувся до прем’єра через спробу Міністерства економіки зменшити відсоток бронювання працівників оборонних підприємств.
У зверненні від 12 жовтня асоціація застерігає, що скорочення бронювання може призвести до втрати дефіцитних фахівців, сповільнити розробку озброєння та відкласти запуск нових виробництв.
За галузевою оцінкою, наведеною в листі, працівники ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих в Україні.
"Ті буквально декілька тисяч людей, які будуть розброньовані внаслідок таких дій, точно не вирішать проблеми мобілізації до Сил оборони, але однозначно підірвуть наші спроможності по постачанню зброї та боєприпасів до війська. І однозначно ударять не тільки по обороноздатності, але і по економіці України", - зазначив Пашинський.
NAUDI також заявила про невиконання Мінекономіки низки завдань, важливих для розвитку оборонної промисловості.
Зокрема, асоціація, яка об’єднує понад 180 виробників оборонної продукції, вказує на:
"Прошу вас втрутитися у дане питання та не допустити ухвалення рішення, яке має усі ознаки диверсії проти національної безпеки та оборонних зусиль нашої держави", - звернувся Пашинський до прем’єр-міністра.
Раніше NAUDI виступила проти проєкту постанови, який передбачає зниження квоти бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств ОПК зі 100% до 85%. Йдеться про запропоновану зміну, яку наразі не ухвалено.
В Міноборони також прокоментували ситуацію з планами понизити квоту бронювання в ОПК.