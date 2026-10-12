NAUDI призвала премьера не допустить сокращения бронирования работников ОПК

Бронирование работников ОПК: NAUDI обратилась к премьеру

Глава ассоциации Сергей Пашинский заявил, что обратился к премьеру из-за попытки Министерства экономики снизить процент бронирования работников оборонных предприятий.

В обращении от 12 октября ассоциация предостерегает, что сокращение бронирования может привести к потере дефицитных специалистов, замедлить разработку вооружения и отложить запуск новых производств.

По отраслевой оценке, приведенной в письме, работники ОПК составляют не более 10% всех забронированных в Украине.

"Те буквально несколько тысяч человек, которые будут разбронированы в результате таких действий, точно не решат проблемы мобилизации в Сил обороны, но однозначно взорвут наши способности по поставке оружия и боеприпасов в армию. И однозначно ударят не только по обороноспособности, но и по экономике Украины", - отметил Пашинский.

Обращение NAUDI к премьер-министру Сергею Корецкому (фото: facebook.com/sergij.pasins.kij.915439)

На что еще указывает ассоциация

NAUDI также заявила о невыполнении Минэкономики ряда задач, важных для развития оборонной промышленности.

В частности, ассоциация, объединяющая более 180 производителей оборонной продукции, указывает на:

отсутствие законодательных условий для экспорта вооружения,

валютные ограничения, препятствующие закупке оборудования и созданию совместных предприятий с иностранными партнерами,

отсутствие механизма страхования военных рисков для производителей оружия.

"Прошу вас вмешаться в данный вопрос и не допустить принятия решения, имеющего все признаки диверсии против национальной безопасности и оборонных усилий нашего государства", - обратился Пашинский к премьер-министру.