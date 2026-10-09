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Мінекономіки хоче зменшити квоту для бронювання в оборонній індустрії, - Рада зброярів

19:56 09.10.2026 Пт
3 хв
aimg Лев Шевченко
Мінекономіки хоче зменшити квоту для бронювання в оборонній індустрії, - Рада зброярів Фото: Резерв+ (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Мінекономіки пропонує знизити квоту бронювання в оборонній галузі з 100% до 85%, повідомили представники галузі. В індустрії заявляють про те, що не підтримають жодні зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи виконавчого директора Української Ради зброярів Ігоря Федірка та директора з розвитку оборонного підприємства Анатолія Храпчинського.

Головне:

  • Мінекономіки пропонує знизити квоту бронювання для критично важливих підприємств ОПК зі 100% до "не більше 85%". Про це заявив Ігор Федірко, за його словами, проєкт постанови надійшов до Міноборони на погодження.
  • Виробники дізнаються про норму з документів, а не від міністерства: за словами Федірка, підготовка таких змін "за спиною галузі" неприпустима.
  • Цехи можуть зупинитися через втрату 15% фахівців. Директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський наголосив, що виробництвам, де бракує працівників, пропонують самим обрати інженерів, технологів і складальників для звільнення від броні.
  • Працівники ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих, за оцінкою Ради зброярів. Федірко закликав Мінекономіки пояснити розрахунки, на яких ґрунтується ліміт у 85%, і заявив, що галузь не підтримає жодного зниження квоти.

Які плани Мінекономіки

Міністерство економіки та довкілля України запропонувало зменшити квоту для бронювання виробників озброєння з 100% до 85%, зазначив Ігор Федірко.

"За інформацією з моїх джерел, до Міністерства оборони на погодження надійшов відповідний проєкт постанови. У ньому пропонують встановити ліміт "не більше 85%" для підприємств ОПК, які Міноборони визначило критично важливими для функціонування економіки", - повідомив Федірко.

За його словами, норма вже пішла на погодження між міністерствами, а виробники мають дізнаватися про неї з отриманих документів. Федірко стверджує, що підготовка таких змін "за спиною галузі" - неприпустима.

"Держава вимагає від українського ОПК рекордного масштабування, але паралельно готує рішення, яке здатне зупинити цехи. Тобто виробництвам, де критично бракує робочих рук, пропонують власноруч обрати 15% фахівців - інженерів, технологів, складальників - і віддати їх з виробництва", - зазначив директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

За оцінкою Ради зброярів, працівники ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих у країні. Серед них інженери, технологи, оператори обладнання, фахівці зі складання, випробувань і ремонту.

Федірко закликав Мінекономіки пояснити, на яких розрахунках ґрунтується ліміт у 85%. За його словами, галузь не підтримає будь-яке зниження квоти.

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Бронювання стало для оборонних компаній одним із головних інструментів залучення кадрів на тлі їхнього дефіциту. За даними Work.ua, у 2026 році 9 з 10 вакансій компаній ОПК мають бронювання, тоді як загалом на ринку праці цей показник не перевищує 12%.

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