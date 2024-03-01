Мобілізація аспірантів: що буде в новому законі

Як зазначив депутат, положення законопроекту щодо аспірантів - це друга з тих норм законопроекту, щодо якої надійшло найбільше поправок. На першому місці - норми про відстрочку для осіб, що доглядають за людьми з інвалідністю.

"Безумовно, не може бути поділу на громадян, які навчаються в аспірантурі за кошти фізичних осіб, і на тих, які навчаються в аспірантурі за кошти державного бюджету. Це є неконституційно, воно порушує принцип рівності. Тому ми прибрали цей поділ - всі аспіранти матимуть право на відстрочку, незалежно від форми навчання", - сказав він.

Водночас, за його словами, далі Міністерство освіти буде розробляти механізми, в тому числі шляхом запровадження відповідних іспитів, щоб особи, які не мають реального наміру здобувати науковий ступінь, займатися наукою і не мають відповідних знань, не зловживали цим правом при вступі до аспірантури.

"Причому незалежно - за кошти фізичних осіб чи за кошти державного бюджету", - додав депутат.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

Парламент уже ухвалив законопроект у першому читанні. Наразі Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає 4 тисячі поправок до другого читання. Норми обмеження конституційних прав і свобод є найбільш дискусійними. Остаточно закон можуть ухвалити наприкінці березня.