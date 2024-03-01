Мобилизация аспирантов: что будет в новом законе

Как отметил депутат, положение законопроекта по аспирантам - это вторая из тех норм законопроекта, по которой поступило больше поправок. На первом месте – нормы об отсрочке для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью.

"Безусловно, не может быть разделения на граждан, которые учатся в аспирантуре за средства физических лиц, и на обучающихся в аспирантуре за средства государственного бюджета. Это неконституционно, оно нарушает принцип равенства. Поэтому мы убрали это разделение - все аспиранты будут иметь право на отсрочку, независимо от формы обучения", - сказал он.

В то же время, по его словам, дальше Министерство образования будет разрабатывать механизмы, в том числе путем введения соответствующих экзаменов, чтобы лица, не имеющие реального намерения приобретать научную степень, заниматься наукой и не имеющие соответствующих знаний, не злоупотребляли этим правом при поступлении в аспирантуру.

"Причем независимо - за средства физических лиц или за средства государственного бюджета", - добавил депутат.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

Парламент уже принял законопроект в первом чтении. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает 4 тысячи поправок ко второму чтению. Нормы ограничения конституционных прав и свобод наиболее дискуссионны. Окончательно закон может быть принят в конце марта.