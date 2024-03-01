RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мобилизация аспирантов: что будет в новом законе

Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности отклонил норму о мобилизации аспирантов, обучающихся за собственные деньги. В то же время, Минобразования разработает механизм, который не позволит злоупотреблять аспирантурой.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал член комитета Федор Вениславский.

Как отметил депутат, положение законопроекта по аспирантам - это вторая из тех норм законопроекта, по которой поступило больше поправок. На первом месте – нормы об отсрочке для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью.

"Безусловно, не может быть разделения на граждан, которые учатся в аспирантуре за средства физических лиц, и на обучающихся в аспирантуре за средства государственного бюджета. Это неконституционно, оно нарушает принцип равенства. Поэтому мы убрали это разделение - все аспиранты будут иметь право на отсрочку, независимо от формы обучения", - сказал он.

В то же время, по его словам, дальше Министерство образования будет разрабатывать механизмы, в том числе путем введения соответствующих экзаменов, чтобы лица, не имеющие реального намерения приобретать научную степень, заниматься наукой и не имеющие соответствующих знаний, не злоупотребляли этим правом при поступлении в аспирантуру.

"Причем независимо - за средства физических лиц или за средства государственного бюджета", - добавил депутат.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

Парламент уже принял законопроект в первом чтении. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает 4 тысячи поправок ко второму чтению. Нормы ограничения конституционных прав и свобод наиболее дискуссионны. Окончательно закон может быть принят в конце марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаМобилизация в Украине