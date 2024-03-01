Без блокування рахунків: які обмеження для ухилянтів будуть у законі про мобілізацію

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію, але підтримав позбавлення права керувати авто.

За його словами, зараз комітет розглядає 4 тисяч правок депутатів до другого читання законопроекту і норми обмеження конституційних прав і свобод були найбільш дискусійними. Мова йде про обмеження прав фізичної особи у виїзді за межі України, про обмеження прав на керування транспортним засобом, а також про накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках.

"Ми вирішили, що обмеження у праві виїзду за межі України для військовозобов'язаних, чоловіків віком від 18 до 60 років вже є прописане в законі про правовий режим воєнного стану. Додатково це регулювати в новому законі, на наш погляд, потреби немає. В законі України про затвердження указу президента України про запровадження воєнного стану ми це врегулювали і так", - сказав він.

Водночас була підтримана норма щодо заборони чоловіку керувати транспортним засобом, якщо він "не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо".

"Щодо блокування коштів на рахунках, грошових активів тощо - ми в комітету цю норму відхилили", - сказав депутат.

Веніславський повідомив, що рішення комітету попереднє. "Але концептуально комітет це не підтримав, тому малоймовірно, що норма про арешт рахунків потрапить у фінальний варіант закону", - сказав він.

Крім того, можливо, будуть підвищені існуючі штрафи за ухилення від мобілізації, повідомив депутат. "Але це вже питання до правоохоронного комітету, як він буде розглядати посилення санкцій у Кодексі про адміністративні правопорушення в плані відповідальності за невиконання свого обов'язку щодо мобілізації і мобілізаційної підготовки. І це вже буде в комплексі, вже після того, коли ми вийдемо на фінальний варіант цього законопроект", - розповів Веніславський.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема Раді запропонували знизити призовний вік до 25 років, посилити покарання для ухилістів, а також запровадити вручення повісток в онлайн-форматі.

Парламент уже ухвалив законопроект у першому читанні. Остаточно закон можуть ухвалити наприкінці березня.

Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що законодавство про банківську таємницю не дозволяє обмежувати фінансові операції тих, хто не з'явився до ТЦК, як це передбачено законопроектом про мобілізацію. У НБУ сподіваються, що до цього не дійде.