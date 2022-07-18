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В многоквартирных домах Днепра ликвидируют последствия вражеской атаки

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Понедельник 18 июля 2022 16:41
В многоквартирных домах Днепра ликвидируют последствия вражеской атаки Фото: в многоквартирных домах Днепра ликвидируют последствия вражеской атаки (пресс-служба городского совета) 
Автор: Артем Горовенко

В Днепре ликвидируют последствия ракетного удара, который нанесли вражеские оккупационные войска на прошлой неделе. Вследствие этого повредило 18 жилых домов коммунальной собственности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета.

В части таких зданий выбиты окна из деревянной рамы. Выполнены замеры для установки стекла. Уже завтра начнется остекление. В тех домах, где повреждены металлопластиковые окна, будет и соответствующая замена. На сегодня

"Часть жителей сейчас отсутствует в своих квартирах, то есть не можем туда попасть. Но это вопрос времени, наши специалисты и там выполнят замеры. Например, где были деревянные окна, но поврежденные более чем на 90%, то будем устанавливать металлопластиковые. Речь идет о замене окон как в квартирах, так и лестничных клетках. Например, в жилом доме, который ближе всего расположен к эпицентру взрыва, все заменим поврежденные окна на металлопластиковые", - рассказал главный инженер коммунального предприятия "Жилсервис-5" Александр Степаненко.

Он также добавил, что при обследовании кровель домов повреждений не обнаружено. Но окончательно можно будет утверждать после осадков.

Напомним, что русская армия вечером 15 июля нанесла ракетный удар по Днепру. Оккупанты ударили по предприятию "Южмаш", которое занимается выпуском ракетно-космической техники.

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