У багатоквартирних будинках Дніпра ліквідовують наслідки ворожої атаки
У Дніпрі ліквідовують наслідки ракетного удару, якого завдали ворожі окупаційні війська минулого тижня. Внаслідок цього пошкодило 18 житлових будинків комунальної власності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради.
У частині таких будівель вибито вікна з дерев’яної рами. Виконано заміри для встановлення скла. Вже від завтра розпочнеться скління. У тих будинках, де пошкоджено металопластикові вікна, буде й відповідна заміна. На сьогодні
"Частина мешканців нині відсутня у своїх квартирах, тобто не можемо туди потрапити. Але це питання часу, наші фахівці і там виконають заміри. Наприклад, де були дерев’яні вікна, але пошкоджені на понад 90%, то встановлюватимемо металопластикові. Йдеться про заміну вікон як у квартирах, так і сходових клітинах. Наприклад, у житловому будинку, який найближче розташований до епіцентру вибуху, усі пошкоджені вікна замінимо на металопластикові", - розповів головний інженер комунального підприємства "Жилсервіс-5" Олександр Степаненко.
Він також додав, що при обстеженні покрівель будинків пошкоджень не виявлено. Але остаточно можна буде стверджувати після опадів.
Нагадаємо, що російська армія ввечері 15 липня завдала ракетного удару по Дніпру. Окупанти вдарили по підприємству "Южмаш", яке займається випуском ракетно-космічної техніки.
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