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Ракетный удар по Днепру: пожар тушили 38 часов, продолжаются поиски пропавшего

Новина українською →
Днепр, Воскресенье 17 июля 2022 13:03
Ракетный удар по Днепру: пожар тушили 38 часов, продолжаются поиски пропавшего Фото: в Днепре потушили пожар на заводе "Южмаш" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На заводе "Южмаш" в Днепре потушили пожар, возникший в результате ракетного удара. Поиски пропавшего человека продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Пожар в Днепре тушили в течение 38 часов. Найти человека, который был на предприятии во время атаки оккупантов, пока не удалось.

Резниченко отметил, что в результате ракетного удара погибли три человека, еще 16 - получили ранения. Из них семь находятся в больницах.

Напомним, что российская армия вечером 15 июля нанесла ракетный удар по Днепру. Оккупанты ударили по предприятию "Южмаш", которое занимается выпуском ракетно-космической техники.

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Днепр Пожар ракетный удар
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