Ракетный удар по Днепру: пожар тушили 38 часов, продолжаются поиски пропавшего

На заводе "Южмаш" в Днепре потушили пожар, возникший в результате ракетного удара. Поиски пропавшего человека продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram .

Пожар в Днепре тушили в течение 38 часов. Найти человека, который был на предприятии во время атаки оккупантов, пока не удалось.

Резниченко отметил, что в результате ракетного удара погибли три человека, еще 16 - получили ранения. Из них семь находятся в больницах.