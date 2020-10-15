Младший сын Трампа переболел коронавирусом

Младший сын президента США Дональда Трампа - 14-летний Бэррон - переболел коронавирусом. Он перенес COVID-19 бессимптомно.

Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп в своем заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"К счастью, он сильный подросток, у него не проявились симптомы", - сказала она.

По словам Мелании Трамп, у сына выявили коронавирус после того, как диагноз подтвердился у нее и президента США.

"В какой-то степени я была рада, что все мы прошли через это одновременно, потому что могли заботиться друг о друге и провести время вместе", - сказала она.

Супруга Трампа сообщила, что позже Бэррон сдал еще один тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Также Мелания Трамп рассказала, как перенесла заболевание COVID-19. Она чувствовала ломоту в теле, у нее был кашель и головные боли, большую часть времени она чувствовала себя уставшей.



Последний тест на коронавирус у нее оказался отрицательным.

Напомним, о том, что у Трампа и его супруги Мелании обнаружили коронавирус стало известно 2 октября.

10 октября Трамп появился без маски перед своими сторонниками во время первого публичного мероприятия с момента заражения COVID-19.

Трамп 13 октября официально вернулся к предвыборной кампании после заражения COVID-19.

По словам лечащего врача президента Шона Конли, результаты теста Трампа на коронавирус последние несколько дней подряд были отрицательными, и он больше не заразен.