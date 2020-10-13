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Трамп официально вернулся к предвыборной кампании после заражения COVID-19

Вашингтон, Вторник 13 октября 2020 06:40
Трамп официально вернулся к предвыборной кампании после заражения COVID-19
Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: Артур Родивилов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об официальном возвращении к выступлениям перед сторонниками в рамках предвыборной кампании после заражения COVID-19. Он поблагодарил сторонников за поддержку.

Об этом он заявил во время выступления во Флориде.

Ранее избирательный штаб Трампа сообщил, что глава государства намерен увеличить число поездок по стране и выступлений в рамках своей предвыборной кампании.

"Как здорово вернуться. Здорово приехать в свой родной штат Флориду, чтобы официально вернуться к предвыборной кампании", - сказал президент.

2 октября стало известно, что у Трампа и его супруги Меланьи обнаружили коронавирус.

По словам лечащего врача президента Шона Конли, результаты теста Трампа на коронавирус последние несколько дней подряд были отрицательными, и он больше не заразен.

Напомним, социальная сеть Twitter пометила сообщение президента США Дональда Трампа как "вводящие в заблуждение". Трамп утверждает, что у него выработался иммунитет к коронавирусу COVID-19 и что он больше не заразен.

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