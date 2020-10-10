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Трамп впервые после возвращения из больницы вышел на публику

Вашингтон, Суббота 10 октября 2020 21:48
Трамп впервые после возвращения из больницы вышел на публику
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые после возвращения из больницы, где он лечился от COVID-19, вышел на публику. Трамп вышел на балкон Белого дома, чтобы выступить перед своими сторонниками.

Трансляцию выступления вела пресс-служба Белого дома в Twitter.

Несмотря на диагностированный коронавирус, на балконе американский президент находился без маски. Результаты его последнего теста на коронавирус еще не были опубликованы.

"Хочу сказать, что чувствую себя прекрасно. Благодарю всех за ваши молитвы", - подчеркнул он.

Напомним, коронавирус у Трампа подтвердили 2 октября. Вместе с ним COVID-19 заболела и его жена Мелания. Позже коронавирус подтвердили у нескольких помощников и советников Трампа. Накануне установления диагноза Трамп принял участие в президентских дебатах с Джо Байденом.

Как писало американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Трамп может вернуться к предвыборной кампании уже на следующей неделе.

Кроме того, сегодня Трамп заявил, что уже не принимает лекарства против коронавируса. Он также предложил предоставить свою плазму крови с антителами к коронавирусу для изготовления лекарств.

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