Врач Трампа сообщил о результатах его тестов на COVID-19

Фото: Дональд Трамп (flickr)

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли сообщил, что последние тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Врач утверждает, что глава Белого дома не заразен для окружающих.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макэнани.

Сообщается, что из клиники Трампа выписывали не только на основании тестов, но и по данным РНК и ПЦР-тестов и анализа вирусной культуры.

"Всеобъемлющие данные, в соответствии с рекомендациями центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о снятии ограничений на распространение (инфекций. -“Ъ”) легли в основу оценки, сделанной нашей командой медиков, о незаразности президента", - указано в письме Шона Конли.

Напомним, социальная сеть Twitter пометила сообщение президента США Дональда Трампа "вводящим в заблуждение". Трамп утверждает, что у него выработался иммунитет к коронавирусу COVID-19 и что он больше не заразен.