Китайська ракета вибухнула у космосі: під загрозою МКС та супутники Starlink

Верхній ступінь комерційної китайської ракети несподівано розпався у космосі. Аварія призвела до поширення небезпечних уламків у тій частині низької навколоземної орбіти, де розташовані Міжнародна космічна станція та значна частина широкосмугової мережі супутників Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space Track .

Що відомо про інцидент?

Руйнування космічного апарату відбулося невдовзі після того, як ракета Zhuque-2E успішно вийшла на орбіту Землі 9 червня з двома супутниками прямого мобільного зв'язку на борту.

Науковці припускають, що ступінь міг розвалитися приблизно у той момент, коли мав виконати фінальний маневр для безпечного сходження з орбіти. Космічні сили США офіційно підтвердили факт руйнування об'єкта.

"Відстежувані уламки включаються до регулярної оцінки зближення для підтримки безпеки космічних польотів. Наразі загрози для польотів людини у космос немає. Аналіз триває", - зазначили у відомстві.

За оцінками експертів розвідувальної компанії LeoLabs, подія призвела до утворення приблизно від 100 до 150 нових фрагментів сміття.

До вибуху другий ступінь ракети китайської компанії LandSpace мав довжину близько 8 метрів і діаметр понад 3 метри. Зараз ці уламки обертаються на висоті від 335 до 424 кілометрів над Землею.

Наскільки це небезпечно?

Верхня межа орбіти перетинає траєкторію руху МКС, проте фахівці заспокоюють: завдяки аеродинамічному опору атмосфери уламки швидко опустяться нижче станції.

Значно більшу загрозу китайське космічне сміття становить сотням супутників Starlink. Під особливим ризиком опинилися нові апарати прямого підключення до смартфонів, які літають на нижчих висотах.

Фахівці заспокоюють: на цій висоті атмосфера швидко загальмує уламки Zhuque-2E, і більшість із них повністю згорить під час падіння вже за кілька місяців.

З усім тим, загальна тенденція викликає тривогу вчених. Маса китайського ракетного сміття на тривалих орбітах за останні п'ять років зросла на понад 150%, оскільки Пекін активно нарощує запуски власних мегасузір'їв для конкуренції зі SpaceX.

Корпуси старих ракет вважаються найнебезпечнішим джерелом сміття через великі розміри, залишки палива та високий тиск газів - це часто призводить до вибухів.

Старший технічний співробітник LeoLabs Даррен Макнайт назвав інцидент "незначною проблемою для космічної безпеки", проте додав, що загальний тренд є незадовільним, адже китайські ракети регулярно вибухають на орбіті Землі.

"Три з чотирьох головних подій розпаду на низькій навколоземній орбіті мають китайське походження, причому дві з цих подій сталися внаслідок вибухів китайських корпусів ракет за останні чотири роки", - резюмував Макнайт.