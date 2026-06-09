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МКС відсторонив прокурора, який видав ордер на арешт Путіна

11:30 09.06.2026 Вт
3 хв
У чому його звинувачують?
aimg Ірина Глухова
Фото: Карім Хан (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міжнародний кримінальний суд відсторонив від посади головного прокурора Каріма Хана. Саме він домігся ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення МКС.

Чому усунули Каріма Хана

Як стало відомо, під час засідання МКС 8 червня було ухвалено рішення про дисциплінарне провадження щодо прокурора.

Справу проти Каріма Хана передадуть на розгляд спеціальній сесії держав-членів суду для визначення подальшої долі працівника.

Комітет з 21 держави-члена більшістю голосів вирішив, що Хан скоїв серйозний вчинок через обвинувачення у сексуальних домаганнях.

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"Рішення Бюро та пов’язана з ним документація залишатимуться конфіденційними. Бюро продовжує закликати до належної поваги до конфіденційності та прав усіх зацікавлених сторін, а також до цілісності поточного процесу", - йдеться у заяві МКС.

Що каже сам прокурор

Як пише Reuters, адвокати Каріма Хана не погоджуються з рішенням про усунення.

Захист вважає його незаконним та заявляє, що звинувачення не підкріплені доказами.

Відомо, що з травня 2025 року Хан перебуває в адміністративній відпустці на час проведення розслідування.

У чому його звинувачують

Інформація про можливі домагання з боку Каріма Хана з'явилася восени 2024 року.

За даними західних ЗМІ, зі звинуваченнями виступила його помічниця - юристка з Малайзії.

Сам прокурор усі звинувачення відкидає. Він стверджує, що кампанія проти нього є частиною ізраїльської спецоперації, спрямованої на його дискредитацію.

Хто такий Карім Хан

56-річний британський правник Карім Асад Ахмад Хан є спеціалістом із міжнародного кримінального права та міжнародного права прав людини. Він обіймає посаду головного прокурора МКС з лютого 2021 року після свого обрання.

Хан відомий через видачу найгучніших ордерів на арешт:

  • у березні 2023 року - видав ордер на арешт голови Кремля Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей.
  • у листопаді 2024 року - ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта за ймовірні воєнні злочини в Газі.

Варто додати, що у Росії проти Хана порушили кримінальну справу за "незаконне переслідування громадян РФ". Московський суд заочно засудив його до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні 2025 року Карім Хан тимчасово залишив посаду на час розслідування звинувачень у можливих сексуальних домаганнях.

Також РБК-Україна повідомляло, що США запровадили санкції проти Каріма Хана після того, як МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта.

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