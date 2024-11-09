МКС розслідуватиме справу щодо головного прокурора Хана, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Серед країн-членів МКС був розповсюджений внутрішній документ, в якому міститься заклик до Хана тимчасово - на період проведення розслідування - відмовитися від виконання обов'язків у суді в Гаазі з воєнних злочинів.

Із документом, що не місить дати та підписів, ознайомилася редакція агентства Reuters. Зазначається, що він був розповсюджений серед держав-членів персоналом МКС.

Між тим Хан спростував звинувачення у начебто неправомірній поведінці, про які було повідомлено керівному органу суду у жовтні. Тоді головний прокурор МКС звернувся до власного органу внутрішнього контролю суду з проханням розслідувати їх.

Як розповіло джерело Reuters, обізнане з цим питанням, зовнішнє розслідування було погоджено на зустрічі основної групи керівного органу суду, Асамблеї держав-учасниць, що відбулася 7 листопада.

Додамо, за словами Хана, звинувачення в начебто неправомірній поведінці збіглися з кампанією дезінформації проти його офісу.

Тут варто зазначити, що наразі судді МКС розглядають поданий ще у травні запит головного прокурора щодо ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю та лідерів терористичної організації ХАМАС.

За даними Reuters, у внутрішньому документі стверджувалося, що незалежний внутрішній орган суду з оцінки питань поведінки мав розпочати офіційне розслідування звинувачень, коли про них було вперше повідомлено.

Джерело західних ЗМІ також розповіло, що ймовірний потерпілий у справі Хана нібито "не вірить у незалежність внутрішнього органу суду, новим головою якого є колишній співробітник Хана, оскільки деталі доповідей про передбачувані неправомірні дії просочилися".

У документі вказується на те, що на Хана посилюється тиск, аби він тимчасово пішов у відставку, та дозволив одному із заступників прокурора виконувати свої обов'язки на час розслідування, пише Reuters.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд є постійним судом, який може переслідувати осіб за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії в державах-членах або їхніх громадян.

Що відомо про головного прокурора МКС Хана

54-річний британський правник Карім Асад Ахмад Хан є спеціалістом із міжнародного кримінального права та міжнародного права прав людини. Він обіймає посаду головного прокурора МКС з лютого 2021 року після свого обрання.

До цього був помічником генсекретаря Організації Об'єднаних Націй, виконував обов'язки спеціального радника та голови слідчої групи ООН зі сприяння притягненню до відповідальності за злочини, скоєні ІДІЛ в Іраку.

Загалом кар'єру в галузі міжнародного права Карім Хан розпочав з 1997 року.

За даними з відкритих джерел, наразі він - довічний член Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів і директор-засновником неурядової організації Peace and Justice Initiative, що зосереджена на ефективній реалізації Римського статуту МКС на національних рівнях.

Нагадаємо, у 2023 році МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.