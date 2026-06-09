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МУС отстранил прокурора, который выдал ордер на арест Путина

11:30 09.06.2026 Вт
3 мин
В чем его обвиняют?
aimg Ирина Глухова
Фото: Карим Хан (Виталий Носач, РБК-Украина)

Международный уголовный суд отстранил от должности главного прокурора Карима Хана. Именно он добился ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение МУС.

Почему отстранили Карима Хана

Как стало известно, во время заседания МУС 8 июня было принято решение о дисциплинарном производстве в отношении прокурора.

Дело против Карима Хана передадут на рассмотрение специальной сессии государств-членов суда для определения дальнейшей судьбы работника.

Комитет из 21 государства-члена большинством голосов решил, что Хан совершил серьезный поступок из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

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"Решение Бюро и связанная с ним документация будут оставаться конфиденциальными. Бюро продолжает призывать к надлежащему уважению к конфиденциальности и прав всех заинтересованных сторон, а также к целостности текущего процесса", - говорится в заявлении МУС.

Что говорит сам прокурор

Как пишет Reuters, адвокаты Карима Хана не согласны с решением об отстранении.

Защита считает его незаконным и заявляет, что обвинения не подкреплены доказательствами.

Известно, что с мая 2025 года Хан находится в административном отпуске на время проведения расследования.

В чем его обвиняют

Информация о возможных домогательствах со стороны Карима Хана появилась осенью 2024 года.

По данным западных СМИ, с обвинениями выступила его помощница - юрист из Малайзии.

Сам прокурор все обвинения отвергает. Он утверждает, что кампания против него является частью израильской спецоперации, направленной на его дискредитацию.

Кто такой Карим Хан

56-летний британский юрист Карим Асад Ахмад Хан является специалистом по международному уголовному праву и международному праву прав человека. Он занимает должность главного прокурора МУС с февраля 2021 года после своего избрания.

Хан известен из-за выдачи самых громких ордеров на арест:

  • в марте 2023 года - выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей.
  • в ноябре 2024 года - ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за вероятные военные преступления в Газе.

Стоит добавить, что в России против Хана возбудили уголовное дело за "незаконное преследование граждан РФ". Московский суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Напомним, в мае 2025 года Карим Хан временно покинул пост на время расследования обвинений в возможных сексуальных домогательствах.

Также РБК-Украина сообщало, что США ввели санкции против Карима Хана после того, как МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

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