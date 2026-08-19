МКС відреагував на санкції США та пояснив, що насправді під загрозою

Міжнародний кримінальний суд заявив, що нові санкції США проти його представників підривають верховенство права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Укрінформу в Гаазі.
У Міжнародному кримінальному суді заявили, що заходи проти суддів, прокурорів та інших співробітників, які виконують мандат, наданий суду державами-учасницями, підривають саме верховенство права.
У суді наголосили: коли працівникам судової системи погрожують за виконання закону, під загрозою опиняється весь міжнародний правопорядок.
Попри тиск, у МКС підкреслили, що не мають наміру відступати від своїх повноважень. Суд запевнив, що продовжить підтримувати власних співробітників, а також жертв міжнародних злочинів.
Ця заява МКС пролунала після того, як 18 серпня США ввели санкції проти двох топпосадовців суду - президентки МКС Томоко Акане та старшого судового адвоката Абдулає Сейє, - ухвалені на основі виконавчого указу Трампа 2025 року. Раніше РБК-Україна писало, що адміністрація США пообіцяла активізувати зусилля щодо підриву діяльності суду.
Тиск Вашингтона на МКС триває вже не перший рік. Раніше суд відсторонив від посади головного прокурора Каріма Хана - саме він домагався ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна. А ще раніше США вже вводили санкції проти самого Хана.