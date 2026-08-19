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МКС отреагировал на санкции США и объяснил, что на самом деле под угрозой

05:12 19.08.2026 Ср
2 мин
В суде заверили, что никаких уступок из-за давления не будет
aimg Екатерина Коваль
Фото: здание Международного уголовного суда в Гааге (facebook.com/gnatovsky)

Международный уголовный суд заявил, что новые санкции США против его представителей подрывают верховенство права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Укринформа в Гааге.

В Международном уголовном суде заявили, что меры против судей, прокуроров и других сотрудников, выполняющих мандат, предоставленный суду государствами-участниками, подрывают именно верховенство права.

В суде отметили: когда работникам судебной системы угрожают за исполнение закона, под угрозой оказывается весь международный правопорядок.

Несмотря на давление, в МКС подчеркнули, что не намерены отступать от своих полномочий. Суд заверил, что продолжит поддерживать своих сотрудников, а также жертв международных преступлений.

Это заявление МКС прозвучало после того, как 18 августа США ввели санкции против двух чиновников суда - президентки МКС Томоко Акане и старшего судебного адвоката Абдулайе Сейе, - приняты на основе исполнительного указа Трампа 2025 года. Ранее РБК-Украина писала, что администрация США пообещала активизировать усилия по подрыву деятельности суда.

Давление Вашингтона на МКС продолжается уже не первый год. Ранее суд отстранил от должности главного прокурора Карима Хана - именно он добивался ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. А еще раньше США уже вводили санкции против самого Хана.

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