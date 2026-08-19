МКС отреагировал на санкции США и объяснил, что на самом деле под угрозой

В Международном уголовном суде заявили, что меры против судей, прокуроров и других сотрудников, выполняющих мандат, предоставленный суду государствами-участниками, подрывают именно верховенство права.

В суде отметили: когда работникам судебной системы угрожают за исполнение закона, под угрозой оказывается весь международный правопорядок.

Несмотря на давление, в МКС подчеркнули, что не намерены отступать от своих полномочий. Суд заверил, что продолжит поддерживать своих сотрудников, а также жертв международных преступлений.