У Міжнародному легіоні ГУР служать добровольці з понад півсотні країн

"Сьогодні, 7 березня - річниця створення Міжнародного Легіону ГУР МО України! Легіон об’єднав добровольців з більш ніж 50 країн світу, які після повномасштабного вторгнення прийшли на допомогу українцям і стали до бою з військами терористичної Росії", - йдеться у повідомленні.

До лав підрозділу ГУР входять досвідчені бійці, ветерани сил спецоперацій та інших військових підрозділів зі США, Великої Британії, Австралії, Данії, інших країн Європи, Азії, Африки, Південної Америки.

"Оборона Києва, бої у Харківській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях - вояки Легіону брали участь в усіх гарячих точках протистояння з Москвою та продовжують хоробру боротьбу з ворогом", - констатують у відомстві.

Операції ГУР

Українські розвідники постійно проводять операції, зокрема на території Росії. З останніх - хакери Головного управління розвідки (ГУР) влаштували масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії. Вони отримали доступ до безлічі даних та документів, у тому числі й секретних.

Крім того, ГУР провело операцію з ліквідації у тимчасово окупованому Бердянську Світлани Самойленко - організатора "виборів" диктатора Володимира Путіна. А з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".