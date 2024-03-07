В Международном легионе ГУР служат добровольцы из более чем полсотни стран

"Сегодня, 7 марта - годовщина создания Международного Легиона ГУР МО Украины! Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира, которые после полномасштабного вторжения пришли на помощь украинцам и приступили к бою с войсками террористической России", - говорится в сообщении.

В ряд подразделения ГУР входят опытные бойцы, ветераны сил спецопераций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

"Оборона Киева, бои в Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях - воины Легиона участвовали во всех горячих точках противостояния с Москвой и продолжают храбрую борьбу с врагом", - констатируют в ведомстве.

Операции ГУР

Украинские разведчики постоянно проводят операции, в частности, на территории России. Из последних - хакеры Главного управления разведки (ГУР) устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России. Они получили доступ к множеству данных и документов, в том числе и секретных.

Кроме того, ГУР провело операцию по ликвидации во временно оккупированном Бердянске Светланы Самойленко - организатора "выборов" диктатора Владимира Путина. А с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".