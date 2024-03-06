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Ліквідація організаторки "виборів" у Бердянську - чергова операція ГУР, - джерело

Середа 06 березня 2024 21:38
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Ліквідація організаторки "виборів" у Бердянську - чергова операція ГУР, - джерело Фото: ліквідація організаторки "виборів" у Бердянську - чергова операція ГУР (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Ліквідація у тимчасово окупованому Бердянську Світлани Самойленко - організаторки "виборів" диктатора Володимира Путіна - це чергова операція Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у розвідці.

"Це була чергова операція ГУР. Якщо хтось запитає про український "Моссад", то можна знову переконатися, що така робота триває і точно буде продовжена. За злочини буде покарання", - розповіло джерело.

Ліквідація організаторки "виборів" у Бердянську

Раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух. Підірвали одну з організаторок "виборів" РФ.

У Бердянській міській військовій адміністрації показали відео наслідків підриву колаборантки в тимчасово окупованому місті.

Пізніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську сьогодні вдалося ліквідувати Світлану Самойленко, яка займалася організацією "виборів" диктатора Володимира Путіна на окупованій території.

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