Ліквідація організаторки "виборів" у Бердянську - чергова операція ГУР, - джерело
Ліквідація у тимчасово окупованому Бердянську Світлани Самойленко - організаторки "виборів" диктатора Володимира Путіна - це чергова операція Головного управління розвідки Міноборони України.
Про це РБК-Україна повідомило джерело у розвідці.
"Це була чергова операція ГУР. Якщо хтось запитає про український "Моссад", то можна знову переконатися, що така робота триває і точно буде продовжена. За злочини буде покарання", - розповіло джерело.
Ліквідація організаторки "виборів" у Бердянську
Раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух. Підірвали одну з організаторок "виборів" РФ.
У Бердянській міській військовій адміністрації показали відео наслідків підриву колаборантки в тимчасово окупованому місті.
Пізніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську сьогодні вдалося ліквідувати Світлану Самойленко, яка займалася організацією "виборів" диктатора Володимира Путіна на окупованій території.
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