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Міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАС, - Нетаньяху

Фото: прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ніщо не зупинить Ізраїль від продовження війни проти палестинських бойовиків ХАМАС, навіть міжнародний тиск.

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Очільник ізраїльського уряду під час виступу перед солдатами на військовій базі на півдні країни сказав, що Ізраїль продовжуватиме ведення бойових дій допоки не переможе та повністю не знищить ХАМАС.

Нас ніщо не зупинить, ми підемо до кінця, до перемоги, не менше того. Я кажу це перед обличчям великого болю через загиблих солдатів, але також перед лицем міжнародного тиску;, - зазначив Нетаньяху.

Варто зазначити, напередодні президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль починає втрачати світову підтримку через "невибіркові бомбардування" Сектору Газа.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

Наразі Армія оборони Ізраїлю продовжує операцію на півдні Сектору Газа. Вона вже оточила Хан-Юніс - друге за величиною місто і навіть пробилася до його центру.

Також за даними ЗМІ, ЦАХАЛ почав затоплювати морською водою підземні тунелі ХАМАС в Газі.

 

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НетаньяхуХАМАСІзраїль