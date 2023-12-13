Ізраїль затоплює підземні тунелі ХАМАС у Газі, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами офіційних осіб США, ознайомлених з операціями ізраїльських військових, ЦАХАЛ почав закачувати морську воду в систему підземних тунелів палестинських бойовиків ХАМАС в Газі.

Варто зазначити, що раніше командувач штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві заявляв, що затоплення тунелів є "хорошою ідеєю", але не повідомляв деталей.

Видання зазначає, що процес затоплення тунелів ХАМАС в Газі почався десь минулого місяця.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

Наразі Армія оборони Ізраїлю продовжує операцію на півдні Сектору Газа. Вона вже оточила Хан-Юніс - друге за величиною місто і навіть пробилася до його центру.