Ізраїльські військові пробилися до центру Хан-Юнісу

Військові Армії оборони Ізраїлю змогли пробитися до центру Хан-Юнісу - великого міста на півдні Сектору Газа.

Про це сказано у заяві ЦАХАЛу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, 98-а ізраїльська дивізія "почала комбіновану атаку в районі міста Хан-Юніс проти центрів зосередження терористичної організації ХАМАС".

У ЦАХАЛ уточнюють, що протягом кількох годин війська прорвали оборону бригади ХАМАС у Хан-Юнісі, оточили місто та почали маневрувати вглиб нього.

Війська, які очолили наступ, захопили опорні пункти ХАМАСу, виявили зброю та розвідувальні матеріали. Також було знищено безліч бойовиків та виявлено десятки зруйнованих тунелів.

При цьому, за інформацією Армії оборони, сили бригади "Коммандос" разом з бригадою "Гіваті" досягли центру Хан-Юніса та проводять "цілеспрямовані рейди в серці міста", вбиваючи бойовиків ХАМАС та знищуючи інфраструктуру терористичного угруповання.

У ході однієї з операцій, за даними ЦАХАЛу, було знищено склад зброї у мечеті.

Що передувало

Нагадаємо, ізраїльські військові продовжують свою наземну операцію проти бойовиків ХАМАСу.

Зокрема, їм уже вдалося взяти під контроль північну частину Сектору Газа, включаючи місто Газа, яке є найбільшим у палестинському анклаві.

Ще вчора, 5 грудня, начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві заявив, що Ізраїль оточує Хан-Юніс - друге за величиною місто у Секторі Газа.