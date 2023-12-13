Байден розповів, чому Ізраїль може втратити міжнародну підтримку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Глава Білого дому підтвердив, що Ізраїль може розраховувати на підтримку США, але зробив пряме попередження його уряду.

"Безпека Ізраїлю може покладатися на Сполучені Штати, але зараз він має більше, ніж Сполучені Штати. Він має підтримку Європейського Союзу, підтримку Європи, у нього є більша частина світу. Однак Ізраїль починає втрачати цю підтримку через невибіркові бомбардування, що відбуваються", - сказав американський президент.

Водночас Байден додав, що немає "жодних сумнівів щодо необхідності боротьби з ХАМАС", та Ізраїль має "повне право" робити це.

Тактика стримування Ізраїлю

Президент США зіткнувся зі зростаючим тиском, зокрема з боку власної Демократичної партії, з вимогою стримати військову кампанію Ізраїлю. Нещодавно Вашингтон закликав Тель-Авів "цінувати людське життя" та дати більш чіткі інструкції, щоб дозволити людям уникнути конфлікту в Газа.

Високопосадовці США також демонструють посилення невдоволення реакцією Ізраїлю.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Сектору Газа, яким керує ХАМАС, з 7 жовтня від ізраїльських бомбардувань загинули понад 18 400 людей, у той час як бойовики ХАМАС прорвалися через периметр, що ретельно охороняється Ізраїлем, і вбили 1200 осіб.

День без ХАМАСу

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна отримала "цілковиту підтримку" США у своїй наземній війні та на шляху знищення ХАМАС і звільнення заручників. За його словами, Вашингтон заблокував "міжнародний тиск для припинення війни".

"Так, існують розбіжності щодо "наступного дня після ХАМАСу". Я сподіваюся, що ми досягнемо згоди і щодо цього питання", - сказав Нетаньягу.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики радикального палестинського руху ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль з території Сектору Газа. Під час нападу терористи масово вбивали і викрадали військових та цивільних жителів, а також паралельно обстрілювали ракетами найбільші міста країни. За офіційними даними, внаслідок атаки ХАМАСу лише у перший день загинуло понад 1400 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ціллю операції є цілковите знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

За даними ЦАХАЛ, за весь час операції у Секторі Гази було ліквідовано понад 7 тисяч бойовиків угруповання. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що "непереможні" батальйони ХАМАС на півночі Сектору Газа перебувають на межі знищення.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що армія оборони Ізраїлю почала затоплювати підземні тунелі ХАМАС в Секторі Газа.

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