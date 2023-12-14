Международное давление не остановит войну против ХАМАС, - Нетаньяху

Ничто не остановит Израиль от продолжения войны против палестинских боевиков ХАМАС, даже международное давление.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Глава израильского правительства во время выступления перед солдатами на военной базе на юге страны сказал, что Израиль будет продолжать ведение боевых действий, пока не победит и полностью не уничтожит ХАМАС.
Нас ничто не остановит, мы пойдем до конца, к победе, не менее. Я говорю это перед лицом большой боли из-за погибших солдат, но также перед лицом международного давления", - отметил Нетаньяху.
Стоит отметить, накануне президент США Джо Байден заявил, что Израиль начинает терять мировую поддержку из-за "невыборочных бомбардировок" Сектора Газа.
Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.
24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.
1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа . В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.
Армия обороны Израиля продолжает операцию на юге Сектора Газа. Она уже окружила Хан-Юнис – второй по величине город и даже пробилась в его центр.
Также, по данным СМИ, ЦАХАЛ начал затапливать морской водой подземные тоннели ХАМАС в Газе.
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