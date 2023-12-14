Международное давление не остановит войну против ХАМАС, - Нетаньяху

Глава израильского правительства во время выступления перед солдатами на военной базе на юге страны сказал, что Израиль будет продолжать ведение боевых действий, пока не победит и полностью не уничтожит ХАМАС.

Нас ничто не остановит, мы пойдем до конца, к победе, не менее. Я говорю это перед лицом большой боли из-за погибших солдат, но также перед лицом международного давления", - отметил Нетаньяху.

Стоит отметить, накануне президент США Джо Байден заявил, что Израиль начинает терять мировую поддержку из-за "невыборочных бомбардировок" Сектора Газа.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа . В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

Армия обороны Израиля продолжает операцию на юге Сектора Газа. Она уже окружила Хан-Юнис – второй по величине город и даже пробилась в его центр.

Также, по данным СМИ, ЦАХАЛ начал затапливать морской водой подземные тоннели ХАМАС в Газе.