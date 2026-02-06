UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Міжнародні резерви України оновили історичний максимум

Фото: НБУ оприлюднив рекордну суму резервів станом на 1 лютого (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року склали 57 660,3 млн доларів, що є новим історичним максимумом. За місяць вони зросли на 357,8 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Читайте також: Забудьте про готівку: де зберігати гроші, щоб їх не "з’їла" інфляція

За інформацією регулятора, динаміка резервів у січні зумовлена значними обсягами зовнішнього фінансування. На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 3 124,0 млн доларів через рахунки Світового банку.

Також на показник вплинула переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсів валют). У січні завдяки цьому вартість активів збільшилася на 1 445,7 млн доларів.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 310,7 млн доларів. З них 233,9 млн доларів пішли на виплати за ОЗДП, а 76,8 млн доларів - іншим кредиторам. Додатково Україна сплатила МВФ 171,6 млн доларів.

Крім того, НБУ продовжував операції на валютному ринку. У січні чистий продаж валюти Нацбанком зменшився на 20,7% порівняно з груднем і становив 3 729,5 млн доларів.

Нагадаємо, з літа 2025 року українські банки знизили місячний ліміт на грошові перекази до 100 тисяч гривень для більшості клієнтів, включно з картковими та IBAN-платежами.

Водночас обмеження не будуть стосуватись людей із підтвердженими доходами та волонтерів, а для клієнтів високого ризику ліміт залишиться нижчим.

Зазначимо, НБУ порекомендував фінустановам та іншим надавачам платіжних послуг використовувати єдині назви для основних операцій у мобільних застосунках. Йдеться про кредитові та миттєві кредитові перекази.

РБК-Україна також писало, що грошові перекази та подарунки між близькими родичами в Україні не вважаються доходом і не оподатковуються. Такі платежі не потрібно декларувати, а банківська таємниця залишається захищеною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниМВФ