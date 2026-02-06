Міжнародні резерви України оновили історичний максимум

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року склали 57 660,3 млн доларів, що є новим історичним максимумом. За місяць вони зросли на 357,8 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
За інформацією регулятора, динаміка резервів у січні зумовлена значними обсягами зовнішнього фінансування. На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 3 124,0 млн доларів через рахунки Світового банку.
Також на показник вплинула переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсів валют). У січні завдяки цьому вартість активів збільшилася на 1 445,7 млн доларів.
На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 310,7 млн доларів. З них 233,9 млн доларів пішли на виплати за ОЗДП, а 76,8 млн доларів - іншим кредиторам. Додатково Україна сплатила МВФ 171,6 млн доларів.
Крім того, НБУ продовжував операції на валютному ринку. У січні чистий продаж валюти Нацбанком зменшився на 20,7% порівняно з груднем і становив 3 729,5 млн доларів.
