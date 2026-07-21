Міжнародні права без іспитів: як українцям отримати документ

Українці можуть отримати міжнародне посвідчення водія у територіальних сервісних центрах МВС. Документ видається без складання іспитів на підставі чинного національного посвідчення водія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Головне:
Міжнародне посвідчення водія оформлюють або обмінюють у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання.
Термін дії документа становить три роки, але він не може перевищувати строк дії національного посвідчення водія.
При цьому національне посвідчення, на підставі якого оформлюють міжнародне, не вилучається. Після перевірки документів адміністратор одразу повертає заявнику національне посвідчення водія, внутрішній паспорт та закордонний паспорт.
Водночас міжнародне посвідчення водія є дійсним лише за наявності національного посвідчення.
Для оформлення міжнародного посвідчення необхідно подати:
Послугу надають протягом п'яти робочих днів після подання документів.
У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що для участі в міжнародному дорожньому русі національне посвідчення водія має містити:
У сервісному центрі рекомендують перед виїздом за кордон оформити міжнародне посвідчення водія. Якщо ж національне посвідчення не відповідає чинним міжнародним вимогам, радять спочатку обміняти його у сервісному центрі МВС.
Підставами для відмови у видачі або обміні міжнародного посвідчення водія є:
У МВС також зазначили, що якщо під час перевірки з'ясується, що особу позбавлено права керування транспортними засобами, її національне посвідчення не повернуть. Документ направлять до сервісного центру МВС за місцем проживання для зберігання до завершення строку позбавлення права керування, про що повідомлять відповідний підрозділ Національної поліції.
Раніше РБК-Україна розповідало, у яких країнах світу українці можуть їздити на авто із українськими правами, а де посвідчення водія нашої країни не дійсне.