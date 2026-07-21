Міжнародні права без іспитів: як українцям отримати документ

Головне: Оформлення без іспитів: Українці можуть отримати міжнародне посвідчення водія у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС на основі чинного національного посвідчення.

Українці можуть отримати міжнародне посвідчення водія у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС на основі чинного національного посвідчення. Термін дії та видача: Документ видається на 3 роки протягом 5 робочих днів.

Документ видається на 3 роки протягом 5 робочих днів. Необхідні документи: Для оформлення потрібно подати оригінал та копію національних прав, внутрішній та закордонний паспорти, матове фото 3,5×4,5 см та квитанцію про оплату бланка.

Для оформлення потрібно подати оригінал та копію національних прав, внутрішній та закордонний паспорти, матове фото 3,5×4,5 см та квитанцію про оплату бланка. Вимоги до національних прав: Національне посвідчення має містити повний набір даних (прізвище, ім'я, дату видачі, термін дії, фотографію тощо).

Національне посвідчення має містити повний набір даних (прізвище, ім'я, дату видачі, термін дії, фотографію тощо). Підстави для відмови та вилучення: У видачі відмовлять у разі підробки документів, закінчення терміну дії прав або якщо особа чи права перебувають у розшуку. Якщо з'ясується, що водія позбавлено права керування, національні права не повернуть, а вилучать і передадуть до поліції.

Хто може отримати міжнародне посвідчення

Міжнародне посвідчення водія оформлюють або обмінюють у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання.

Термін дії документа становить три роки, але він не може перевищувати строк дії національного посвідчення водія.

При цьому національне посвідчення, на підставі якого оформлюють міжнародне, не вилучається. Після перевірки документів адміністратор одразу повертає заявнику національне посвідчення водія, внутрішній паспорт та закордонний паспорт.

Водночас міжнародне посвідчення водія є дійсним лише за наявності національного посвідчення.

Які документи потрібні

Для оформлення міжнародного посвідчення необхідно подати:

оригінал національного посвідчення водія та його копію;

паспорт громадянина України (якщо подається ID-картка без інформації про місце проживання, додатково потрібна довідка про реєстрацію місця проживання);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

фотокартку розміром 3,5 × 4,5 см на матовому папері;

документ про оплату вартості бланка міжнародного посвідчення водія.

Послугу надають протягом п'яти робочих днів після подання документів.

Яким має бути національне посвідчення

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що для участі в міжнародному дорожньому русі національне посвідчення водія має містити:

прізвище;

ім'я та по батькові;

дату і місце народження;

найменування органу, який видав посвідчення;

дату і місце видачі;

дату закінчення строку дії;

номер посвідчення;

підпис, штамп або печатку органу, який його видав;

підпис власника;

фотографію власника;

категорії або підкатегорії транспортних засобів із зазначенням дат видачі та закінчення строку дії для кожної категорії.

У сервісному центрі рекомендують перед виїздом за кордон оформити міжнародне посвідчення водія. Якщо ж національне посвідчення не відповідає чинним міжнародним вимогам, радять спочатку обміняти його у сервісному центрі МВС.

Коли можуть відмовити

Підставами для відмови у видачі або обміні міжнародного посвідчення водія є:

позбавлення права керування транспортними засобами;

перебування особи в розшуку;

перебування посвідчення водія в розшуку;

встановлення факту підробки національного посвідчення водія;

закінчення строку дії національного посвідчення на момент оформлення міжнародного;

невідповідність персональних даних заявника.

У МВС також зазначили, що якщо під час перевірки з'ясується, що особу позбавлено права керування транспортними засобами, її національне посвідчення не повернуть. Документ направлять до сервісного центру МВС за місцем проживання для зберігання до завершення строку позбавлення права керування, про що повідомлять відповідний підрозділ Національної поліції.