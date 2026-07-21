Международные права без экзаменов: как украинцам получить документ

Главное: Оформление без экзаменов: Украинцы могут получить международное водительское удостоверение в любом территориальном сервисном центре МВД на основе действующего национального удостоверения.

Украинцы могут получить международное водительское удостоверение в любом территориальном сервисном центре МВД на основе действующего национального удостоверения. Срок действия и выдача: Документ выдается на 3 года в течение 5 рабочих дней.

Документ выдается на 3 года в течение 5 рабочих дней. Необходимые документы: Для оформления нужно предоставить оригинал и копию национальных прав, внутренний и загранпаспорт, матовое фото 3,5×4,5 см и квитанцию об оплате бланка.

Для оформления нужно предоставить оригинал и копию национальных прав, внутренний и загранпаспорт, матовое фото 3,5×4,5 см и квитанцию об оплате бланка. Требования к национальным правам: Национальное удостоверение должно содержать полный набор данных (фамилия, имя, дата выдачи, срок действия, фотография и т.п.).

Национальное удостоверение должно содержать полный набор данных (фамилия, имя, дата выдачи, срок действия, фотография и т.п.). Основания для отказа и изъятия: В выдаче откажут в случае подделки документов, истечения срока действия прав или если лицо или право находятся в розыске. Если выяснится, что водитель лишен права управления, национальные права не вернут, а изымут и передадут в полицию.

Кто может получить международное удостоверение

Международное водительское удостоверение оформляют или обменивают в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места жительства.

Срок действия документа составляет три года, но он не может превышать срока действия национального водительского удостоверения.

При этом национальное удостоверение, на основании которого оформляется международное, не изымается. После проверки документов администратор сразу же возвращает заявителю национальное водительское удостоверение, внутренний паспорт и загранпаспорт.

В то же время международное водительское удостоверение является действительным только при наличии национального удостоверения.

Какие документы нужны

Для оформления международного удостоверения необходимо предоставить:

оригинал национального водительского удостоверения и его копию;

паспорт гражданина Украины (если подается ID-карта без информации о месте жительства, дополнительно требуется справка о регистрации места жительства);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

фотографию размером 3,5×4,5 см на матовой бумаге;

документ об оплате стоимости бланка международного водительского удостоверения.

Услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней после подачи документов.

Каким должно быть национальное удостоверение

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что для участия в международном дорожном движении национальное водительское удостоверение должно содержать:

фамилию;

имя и отчество;

дату и место рождения;

наименование органа, выдавшего удостоверение;

дату и место выдачи;

дату истечения срока действия;

номер удостоверения;

подпись, штамп или печать выдавшего его органа;

подпись владельца;

фотографию владельца;

категории или подкатегории транспортных средств с указанием дат выдачи и истечения срока действия каждой категории.

В сервисном центре рекомендуют перед выездом за границу оформить международное водительское удостоверение. Если же национальное удостоверение не отвечает действующим международным требованиям, советуют сначала обменять его в сервисном центре МВД.

Когда могут отказать

Основанием для отказа в выдаче или обмене международного водительского удостоверения являются:

лишение права управления транспортными средствами;

нахождение лица в розыске;

пребывание водительского удостоверения в розыске;

установление факта подделки национального водительского удостоверения;

истечение срока действия национального удостоверения на момент оформления международного;

несоответствие персональных данных заявителя.

В МВД также отметили, что если во время проверки выяснится, что лицо лишено права управления транспортными средствами, его национальное удостоверение не будет возвращено. Документ направят в сервисный центр МВД по месту жительства для хранения до истечения срока лишения права управления, о чем сообщат соответствующее подразделение Национальной полиции.