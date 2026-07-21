Международные права без экзаменов: как украинцам получить документ

Украинцы могут получить международное водительское удостоверение в территориальных сервисных центрах МВД. Документ выдается без сдачи экзаменов на основании действующего национального водительского удостоверения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Главное:
Международное водительское удостоверение оформляют или обменивают в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места жительства.
Срок действия документа составляет три года, но он не может превышать срока действия национального водительского удостоверения.
При этом национальное удостоверение, на основании которого оформляется международное, не изымается. После проверки документов администратор сразу же возвращает заявителю национальное водительское удостоверение, внутренний паспорт и загранпаспорт.
В то же время международное водительское удостоверение является действительным только при наличии национального удостоверения.
Для оформления международного удостоверения необходимо предоставить:
Услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней после подачи документов.
В Главном сервисном центре МВД напомнили, что для участия в международном дорожном движении национальное водительское удостоверение должно содержать:
В сервисном центре рекомендуют перед выездом за границу оформить международное водительское удостоверение. Если же национальное удостоверение не отвечает действующим международным требованиям, советуют сначала обменять его в сервисном центре МВД.
Основанием для отказа в выдаче или обмене международного водительского удостоверения являются:
В МВД также отметили, что если во время проверки выяснится, что лицо лишено права управления транспортными средствами, его национальное удостоверение не будет возвращено. Документ направят в сервисный центр МВД по месту жительства для хранения до истечения срока лишения права управления, о чем сообщат соответствующее подразделение Национальной полиции.
Ранее РБК-Украина рассказывало, в каких странах мира украинцы могут ездить на авто с украинскими правами, а где водительское удостоверение нашей страны не действительно.