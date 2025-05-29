ua en ru
Чт, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Долар пішов униз: обмінники виставили нові курси валют

Україна, Четвер 29 травня 2025 10:00
UA EN RU
Долар пішов униз: обмінники виставили нові курси валют Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися. Єдина європейська валюта також дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 29 травня середній курс продажу долара в Україні знизився на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 47,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро - по 46,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,53-41,57 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль.

Офіційний курс на 29 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5903 гривень за 1 долар (-0,0855 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,0761 гривень за 1 євро (-0,2343 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лісовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, у червні очікується зростання курсу долара.

Банкір очікує, що долар може подорожчати до 42 гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Російські окупанти просунулися на Донбасі та в Курській області: карти ISW
Російські окупанти просунулися на Донбасі та в Курській області: карти ISW
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів