Україна домовилася з партнерами про паузу у виплаті держборгу

Україна та міжнародні кредитори досягли домовленості

Україна та Група офіційних кредиторів підписали меморандум про перенесення термінів платежів за державним і гарантованим державою боргом.

Документ закріплює оновлені умови фінансової взаємодії та продовжує раніше досягнуті домовленості 2022 і 2023 років.

Підписання відбулося за участю міністра фінансів України Сергія Марченка та представників країн-кредиторів, серед яких Канада, Франція, Німеччина, Японія, Італія, Нідерланди, Велика Британія, США та Республіка Корея.

Умови відстрочки виплат

Згідно з меморандумом, Україна отримує відстрочку за платежами, які мали здійснюватися починаючи з лютого 2026 року.

Нові умови передбачають перенесення виплат до кінця лютого 2030 року відповідно до параметрів оновленої програми Міжнародного валютного фонду.

Після завершення періоду відтермінування виплати здійснюватимуться рівними піврічними платежами протягом 2035-2039 років з урахуванням капіталізації відсотків.

Заява Міністерства фінансів

Сергій Марченко наголосив, що досягнуті домовленості мають ключове значення для фінансової стійкості країни.

"Це рішення є критично важливим для України, оскільки дає змогу суттєво знизити боргове навантаження на державний бюджет. Відтермінування платежів дає можливість спрямувати вивільнені ресурси на пріоритетні напрями - оборону, соціальну сферу та відновлення економіки", - зазначив міністр.

Значення угоди

Підписання меморандуму підтверджує високий рівень довіри між Україною та міжнародними партнерами.

Документ також демонструє збереження єдиної позиції країн-кредиторів у підтримці фінансової стабільності України та продовженні співпраці в рамках довгострокових програм.