Украина договорилась с партнерами о паузе в выплате госдолга

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с Группой официальных кредиторов меморандум о взаимопонимании, предусматривающий отсрочку выплат по государственному и гарантированному государством долгу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов Украины.
Документ закрепляет обновленные условия финансового взаимодействия и продолжает ранее достигнутые договоренности 2022 и 2023 годов.
Подписание состоялось при участии министра финансов Украины Сергея Марченко и представителей стран-кредиторов, среди которых Канада, Франция, Германия, Япония, Италия, Нидерланды, Великобритания, США и Республика Корея.
Согласно меморандуму, Украина получает отсрочку по платежам, которые должны были осуществляться начиная с февраля 2026 года.
Новые условия предусматривают перенос выплат до конца февраля 2030 года в соответствии с параметрами обновленной программы Международного валютного фонда.
После завершения периода отсрочки выплаты будут осуществляться равными полугодовыми платежами в течение 2035–2039 годов с учетом капитализации процентов.
Сергей Марченко подчеркнул, что достигнутые договоренности имеют ключевое значение для финансовой устойчивости страны.
"Это решение является критически важным для Украины, поскольку позволяет существенно снизить долговую нагрузку на государственный бюджет. Отсрочка платежей дает возможность направить высвобожденные ресурсы на приоритетные направления — оборону, социальную сферу и восстановление экономики", — отметил министр.
Подписание меморандума подтверждает высокий уровень доверия между Украиной и международными партнерами.
Документ также демонстрирует сохранение единой позиции стран-кредиторов в поддержке финансовой стабильности Украины и продолжении сотрудничества в рамках долгосрочных программ.
