Украина договорилась с партнерами о паузе в выплате госдолга

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с Группой официальных кредиторов меморандум о взаимопонимании, предусматривающий отсрочку выплат по государственному и гарантированному государством долгу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов Украины.

Документ также демонстрирует сохранение единой позиции стран-кредиторов в поддержке финансовой стабильности Украины и продолжении сотрудничества в рамках долгосрочных программ.

"Это решение является критически важным для Украины, поскольку позволяет существенно снизить долговую нагрузку на государственный бюджет. Отсрочка платежей дает возможность направить высвобожденные ресурсы на приоритетные направления — оборону, социальную сферу и восстановление экономики", — отметил министр.

После завершения периода отсрочки выплаты будут осуществляться равными полугодовыми платежами в течение 2035–2039 годов с учетом капитализации процентов.

Новые условия предусматривают перенос выплат до конца февраля 2030 года в соответствии с параметрами обновленной программы Международного валютного фонда.

Согласно меморандуму, Украина получает отсрочку по платежам, которые должны были осуществляться начиная с февраля 2026 года.

Подписание состоялось при участии министра финансов Украины Сергея Марченко и представителей стран-кредиторов, среди которых Канада, Франция, Германия, Япония, Италия, Нидерланды, Великобритания, США и Республика Корея.

