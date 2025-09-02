ua en ru
Международные маршруты из Германии в Украину через Польшу станут более частыми: расписание

Вторник 02 сентября 2025 05:22
UA EN RU
Международные маршруты из Германии в Украину через Польшу станут более частыми: расписание Иллюстративное фото: путешествие на поезде (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

С декабря 2025 года между Германией и польско-украинской границей будут курсировать новые прямые поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание RAILMARKET.com.

С 14 декабря 2025 года возрастет количество прямых рейсов между Германией и Польшей.

Количество ежедневных прямых рейсов между Германией и Польшей возрастет с 11 до 17, что составляет прирост на 54%.

Новое расписание предусматривает курсирование поездов между Берлином и Варшавой каждые два часа. На этом маршруте добавят седьмую пару поездов, что должно удовлетворить растущий спрос пассажиров и улучшить сообщение между столицами двух стран.

Также появится новый дневной прямой маршрут Лейпциг - Вроцлав - Краков - Перемышль, который будет курсировать дважды в день в каждом направлении. Один из поездов будет следовать в Перемышль, расположенный возле украинской границы. Это будет первый случай, когда Лейпциг получит прямую железнодорожную связь с южной Польшей и приграничным регионом с Украиной.

Благодаря согласованным пересадкам в Лейпциге жители Мюнхена, Нюрнберга и Франкфурта смогут быстрее добираться до Вроцлава - путешествие станет примерно на два часа короче. Кроме того, новый маршрут охватит остановки в Хемнице и Дрездене.

В расписании появятся и ночные рейсы. Евросити-поезд будет курсировать между Берлином и Перемышлем через Вроцлав и Краков, еще один ночной маршрут соединит Берлин и Хелм через Лодзь и Варшаву. Кроме того, известный поезд "Chopin", который сейчас соединяет Мюнхен и Варшаву, получит дополнительные вагоны, которые будут направляться в Краков и Перемышль. Это позволит наладить прямой ночной маршрут с юга Германии в южную Польшу.

Время в пути между Лейпцигом и Вроцлавом составит около трех с половиной часов. А маршрут Берлин - Варшава, длиной примерно 570 км, и в дальнейшем будут обслуживать поезда класса Eurocity, которые осуществляют прямые рейсы между двумя столицами без остановок.

Напомним, российские войска ночью, 30 августа, атаковали Украину дронами и ракетами различных типов. Из-за обстрела Киевской области ряд поездов существенно задерживался.

