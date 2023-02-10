ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Група з 35 країн проголосувала проти участі росіян в Олімпіаді

Новость на русском →
Росія, П'ятниця 10 лютого 2023 17:16
Група з 35 країн проголосувала проти участі росіян в Олімпіаді Фото: група з 35 країн проголосувала проти участі росіян в Олімпіаді (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх в Парижі виступила група з 35 країн. Рішення було прийнято під-час віртуального саміту міністрів спорту країн у п'ятницю, 10 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Повідомляється, що рішення підтримали такі країни як Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Велика Британія та Японія.

"Ми йдемо в тому напрямку, що нам не потрібен бойкот, тому що всі країни одностайні", - заявила міністр спорту Литви Юргіта Сюгздініене.

Вона відзначила, що таким рішенням посилюється тиск на Міжнародний олімпійський комітет, який хоче бути нейтральним. Однак це призведе до повного байкоту Олімпіади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МОК розглядає можливість допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Після цього НОК України підтримав ідею бойкоту наступної Олімпіади у разі допуску росіян та білорусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь олімпійський комітет
NEWS
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм