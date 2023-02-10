Група з 35 країн проголосувала проти участі росіян в Олімпіаді
Проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх в Парижі виступила група з 35 країн. Рішення було прийнято під-час віртуального саміту міністрів спорту країн у п'ятницю, 10 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.
Повідомляється, що рішення підтримали такі країни як Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Велика Британія та Японія.
"Ми йдемо в тому напрямку, що нам не потрібен бойкот, тому що всі країни одностайні", - заявила міністр спорту Литви Юргіта Сюгздініене.
Вона відзначила, що таким рішенням посилюється тиск на Міжнародний олімпійський комітет, який хоче бути нейтральним. Однак це призведе до повного байкоту Олімпіади.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що МОК розглядає можливість допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.
Після цього НОК України підтримав ідею бойкоту наступної Олімпіади у разі допуску росіян та білорусів.
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