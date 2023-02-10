Група з 35 країн проголосувала проти участі росіян в Олімпіаді

Проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх в Парижі виступила група з 35 країн. Рішення було прийнято під-час віртуального саміту міністрів спорту країн у п'ятницю, 10 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters .

Повідомляється, що рішення підтримали такі країни як Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Велика Британія та Японія.

"Ми йдемо в тому напрямку, що нам не потрібен бойкот, тому що всі країни одностайні", - заявила міністр спорту Литви Юргіта Сюгздініене.

Вона відзначила, що таким рішенням посилюється тиск на Міжнародний олімпійський комітет, який хоче бути нейтральним. Однак це призведе до повного байкоту Олімпіади.