Україна ввела санкції проти президента олімпійського комітету РФ і членів МОК

У неділю, 26 лютого, Україна ввела санкції проти президента російського Олімпійського комітету і членів Міжнародного олімпійського комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави, опублікований на сайті Офісу президента.

Санкції введено терміном на 50 років. Серед іншого, обмеження передбачають:

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що підписав нові санкції РНБО проти низки росіян. Зокрема проти представників спортивної сфери.

Раніше група із 35 країн виступила проти допуску росіян та білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні.

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