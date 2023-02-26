Україна ввела санкції проти президента олімпійського комітету РФ і членів МОК
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
У неділю, 26 лютого, Україна ввела санкції проти президента російського Олімпійського комітету і членів Міжнародного олімпійського комітету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави, опублікований на сайті Офісу президента.
Зокрема, до санкційного списку потрапили:
- президент ОК РФ Віталій Смирнов,
- член МОК Олена Ісінбаєва,
- член МОК Олександр Попов,
- член МОК Шаміль Тарпіщев.
Санкції введено терміном на 50 років. Серед іншого, обмеження передбачають:
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх і спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
- відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;
- анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів або угод;
- позбавлення державних нагород України, інших форм нагородження.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що підписав нові санкції РНБО проти низки росіян. Зокрема проти представників спортивної сфери.
Раніше група із 35 країн виступила проти допуску росіян та білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.