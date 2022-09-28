Між Грузією та Білоруссю вибухнув скандал через візит Лукашенка до Абхазії

МЗС висловило дипломату "крайню стурбованість" і вимагало додаткових роз'яснень від білоруської сторони.

"Зустріч стосувалася візиту президента республіки Білорусь Олександра Лукашенка до окупованої Абхазії та зустрічі з представниками окупаційного режиму", - йдеться у заяві МЗС Грузії.

Грузинські ЗМІ повідомляли, що неофіційний візит Лукашенка до Абхазії відбувається без погодження із Тбілісі. Лідер білоруського режиму також розповідав, що довго обговорював абхазьку тематику із президентом РФ Володимиром Путіним на зустрічі у Сочі 26 вересня.

Додамо, "республіка Абхазія" - це невизнане формування на території Грузії, яке з'явилося внаслідок російсько-грузинської війни 2008 року.

При цьому спікер "парламенту" Абхазії Валерій Кварчія заявив, що "республіка" не наслідуватиме приклад Південної Осетії і не проводитиме референдум про входження до складу Росії. Він додав, що така можливість не передбачена "конституцією".