Абхазия не собирается входить в состав России
Спикер "парламента" Абхазии Валерий Кварчия заявил, что "республика" не будет следовать примеру Южной Осетии и проводить референдум о вхождении в состав России. Он подчеркнул, что такая возможность не предусмотрена "конституцией".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Interfax.
"Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. "Конституция" Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу "республику" независимым государством", - цитирует агентство Кварчию.
По его словам, для Абхазии Россия является стратегическим партнером. Однако, отметил Кварчия, намерений о вхождении в состав РФ нет. Он добавил, что "конституция республики" не может быть изменена, включая вопрос о ликвидации ее независимости.
Напомним, ранее "президент" Южной Осетии заявил о намерении провести референдум о вхождении "республики" в состав России.
Отметим, "республика Абхазия" - это непризнанное формирование на территории Грузии, которое появилось в результате Русско-Грузинской войны 2008 года.
Как сообщало РБК-Украина, Россия собирала боевиков для отправки в Украину, в частности на территории Южной Осетии.
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