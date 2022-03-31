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Абхазия не собирается входить в состав России

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Сухум, Четверг 31 марта 2022 03:22
Абхазия не собирается входить в состав России Фото: спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия (parlamentra.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спикер "парламента" Абхазии Валерий Кварчия заявил, что "республика" не будет следовать примеру Южной Осетии и проводить референдум о вхождении в состав России. Он подчеркнул, что такая возможность не предусмотрена "конституцией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Interfax.

"Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. "Конституция" Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу "республику" независимым государством", - цитирует агентство Кварчию.

По его словам, для Абхазии Россия является стратегическим партнером. Однако, отметил Кварчия, намерений о вхождении в состав РФ нет. Он добавил, что "конституция республики" не может быть изменена, включая вопрос о ликвидации ее независимости.

Напомним, ранее "президент" Южной Осетии заявил о намерении провести референдум о вхождении "республики" в состав России.

Отметим, "республика Абхазия" - это непризнанное формирование на территории Грузии, которое появилось в результате Русско-Грузинской войны 2008 года.

Как сообщало РБК-Украина, Россия собирала боевиков для отправки в Украину, в частности на территории Южной Осетии.

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