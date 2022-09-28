Между Грузией и Беларусью разразился скандал из-за визита Лукашенко в Абхазию

Посла Беларуси в Тбилиси Анатолия Лиса вызвали в Министерство иностранных дел Грузии из-за визита лидера белорусского режима Александра Лукашенко в непризнанную "республику Абхазия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "Эхо Кавказа".
МИД выразил дипломату "крайнюю озабоченность" и потребовал дополнительных разъяснений от белорусской стороны.
"Встреча касалась визита президента республики Беларусь Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречи с представителями оккупационного режима", - говорится в заявлении МИД Грузии.
Грузинские СМИ сообщали, что неофициальный визит Лукашенко в Абхазию происходит без согласования с Тбилиси. Лидер белорусского режима также рассказывал, что долго обсуждал абхазскую тематику с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Сочи 26 сентября.
Добавим, "республика Абхазия" - это непризнанное формирование на территории Грузии, которое появилось в результате российско-грузинской войны 2008 года.
При этом спикер "парламента" Абхазии Валерий Кварчия заявил, что "республика" не будет следовать примеру Южной Осетии и проводить референдум о вхождении в состав России. Он добавил, что такая возможность не предусмотрена "конституцией".
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