Мій дім - мій офіс: як бути ефективним і не вигоріти працюючи вдома

Глобальний тренд

За даними Міжнародної організації праці, у 2019 році віддалено працювали лише 7% найманих працівників.

Сьогодні ж компанія International Workplace Group, яка спеціалізується на управлінні офісними приміщеннями, інформує, що 70% працівників у всьому світі працюють віддалено принаймні один день на тиждень.

Очікується, що до 2030 року кількість цифрових професій, тобто тих, які не потребують присутності в офісі, досягне приблизно 92 мільйонів! Це зростання майже на 25% від нинішнього рівня.

"Дійсно, український ринок праці поступово рухається в бік гібридних моделей: багато компаній почали поєднувати офісні дні з віддаленою роботою. Цьому є кілька причин. Працівники хочуть мати гнучкий графік, який дозволяє не витрачати час на збори та дорогу до роботи, а роботодавці прагнуть зберегти свої гроші", - пояснює Костянтин Круглов.

Американська дослідницька організація Global Workplace Analytics вирахувала, що середньостатистична компанія може зекономити 11 тисяч доларів на рік, якщо її працівник половину часу буде працювати з дому.

"Для невеликого бізнесу це значна сума. Але не все так райдужно, як здається. Через розмиті межі між роботою та життям, багато людей стикаються з труднощами. 69% віддалених працівників повідомляють про симптоми вигорання, а 48% скаржаться на відсутність емоційної підтримки від колег. Страждає і продуктивність: 47% працівників не можуть сконцентруватись на роботі, бо їх відволікають домашні справи та родина. На жаль, поки не існує спеціалізованих курсів із підготовки працівників до віддаленої роботи. Але вже зараз ви можете зробити кілька кроків, щоб налагодити якісний робочий процес і подбати про свій психологічний стан", - додає експерт.

Перший крок: знайдіть затишне робоче місце

"Віддалена робота - це свобода, але водночас і виклик вашому вмінню працювати поза колективом. Якщо немає переходу між домом та офісом - людині важко розділити особистий і робочий час. Тим більше якщо є спокуса працювати лежачи в ліжку чи сидячи на дивані. Звісно, це абсолютно заборонено. Тому перший крок - це відокремлення робочого простору від особистого. Тільки так ви допоможете мозку включати “режим праці” і вимикати його після завершення роботи", - каже Круглов.

Ідеальний варіант - поставити робочий стіл в окремій кімнаті, де вас ніхто не буде турбувати. Якщо ж ваше робоче місце зливається з особистим простором - ви не зможете психологічно відпочити у післяробочий час. Шукайте місце, де ви будете виконувати тільки одну функцію - працювати.

Експерт із психології підприємництва, бізнесмен і науковець Костянтин Круглов (фото надане автором)

Другий крок: визначте робочі години

Частина людей, які працюють вдома, відчувають психологічний тиск через те, що постійно знаходяться онлайн.

"Щоб уникнути цієї проблеми, обговоріть з роботодавцем свій графік. Наприклад, з 9:00 до 18:00 ви працюєте і знаходитесь на зв’язку з офісом, а в післяробочий час - вимикаєтесь. Це час відпочинку", - радить експерт.

Коли ви працюєте вдома, починати робочий день в один і той же час важко. І тут вам в пригоді стануть маленькі ритуали. Зранку це може бути чашка кави, яку можна випити за 10 хвилин до початку роботи. А після завершення роботи ритуалом може бути релакс-прогулянка на свіжому повітрі.

"Своєрідною психологічною підтримкою може стати й переодягання в робочий одяг. Це допоможе налаштуватись на виконання робочих задач. Переодягання в домашній одяг після завершення роботи - це теж ритуал, який не дасть об’єднати особистий і робочий простори. Ще один момент - перерви. Робочий час має бути лише робочим, а перерви - перервами. Не намагайтесь випрати білизну, сходити в магазин за покупками чи зробити генеральне прибирання в обідню перерву. Це виснажить вас і призведе до перевтоми. Просто відпочиньте", - додає фахівець.

Майте на увазі

Шанси отримати підвищення у працівників, які працюють поза офісом, нижчі на 31%, а вірогідність бути звільненим - на 35% вища.

Третій крок: не дозволяйте себе відволікати

"Друзі та рідні мають поважати ваш робочий час і не відволікати, навіть якщо їм хочеться з вами поговорити. Поясніть близьким: якщо не сталось нічого надзвичайного - вас турбувати заборонено. Якщо вдома є діти, або сусіди за стіною голосно роблять ремонт - можна придбати навушники з шумозаглушенням і слухати білий шум, улюблену музику або навіть звуки офісу (таких ресурсів в мережі багато). Але, як показує практика, найбільше під час роботи відволікають не рідні чи сусіди, а гаджети", - каже Круглов.

Він додає, що за статистикою, щоб повністю зануритись у робочий процес після перевірки повідомлень на смартфоні, потрібно 23 хвилини! Так ви точно нічого не встигнете.

"Тому увімкніть режим "Не турбувати” і покладіть смартфон на стіл екраном донизу. Це ж стосується і соцмереж. В багатьох браузерах є спеціальні додатки, які блокують Facebook, Instagram та YouTube в робочі години. Як варіант, щоб не відволікатись на особисті справи, можна використовувати для роботи інший номер телефону, робочий ноутбук, або хоча б інші браузер та месенджер", - радить експерт.

Четвертий крок: зробіть роботу видимою

Коли поруч немає колег чи керівництва, буває важко змусити себе працювати. Щоб бути ефективним і дотримуватись усіх дедлайнів, потрібно зробити роботу видимою.

"Що це означає на практиці. Завдання перестануть бути абстрактними, коли ви створите в планері чи календарі трекер робочих задач. Ідеально підійде Канбан-дошка ("канбан" в перекладі з японської означає "вивіска" або "табличка"), яку в 1940 році вигадали працівники компанії Toyota. Найпростіший варіант дошки складається з трьох стовпців: "Заплановано", "У процесі" та "Виконано". Коли ви починаєте виконувати завдання, помічаєте маркером відповідний стовпчик. Так вам буде легше зрозуміти скільки завдань у роботі, а скільки завершено. До того ж подібна дошка чудово мотивує", - радить Костянтин Круглов.

Він нагадує й про популярну техніку Pomodoro, яка отримала назву від кухонного таймера у вигляді помідора.

"Її суть дуже проста. 25 хвилин ви працюєте. 5 хвилин відпочиваєте. Після чотирьох "помідорів" можете зробити велику перерву. Це допоможе вам знаходитись у робочому ритмі. Віддалена робота - це навичка, яка потребує самодисципліни. Якщо знайдете до неї підхід, вона відкриє вам нові горизонти свободи та особистісного росту", - резюмує експерт.