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Генеральне прибирання в голові: як позбутися думок і почуттів, що заважають жити

Четвер 10 липня 2025 08:27
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Генеральне прибирання в голові: як позбутися думок і почуттів, що заважають жити Як зробити "генеральне прибирання" в голові та позбавитися зайвого (фото: Pixabay)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Коли в домі безлад - ми беремо ганчірку, мішок для сміття й наводимо порядок. Але як бути з головою, коли там хаос, старі образи, незакриті гештальти й думки, які лише виснажують? Психологи кажуть, що ментальне прибирання потрібне не менше, ніж фізичне. Бо мозок, забитий емоційним мотлохом, гальмує - і життя теж.

Як зробити генеральне прибирання в голові та серці та позбавитися усього, що вам вже не знадобиться, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Чому потрібно робити таке прибирання

Знаєте оцей момент, коли відкриваєте шафу, а там - речі, які давно не носите, але чомусь тримаєте? Речі, які вам давно замалі - "а що як схудну?", речі, які потрібно занести у майстерню та поремонтувати/перешити, "а може ще згодиться?", "це ж був подарунок" і речі, "які я точно вдягну, якщо зійду з розуму"…

"Отак і в вашій голові. Купа думок, переконань, спогадів, старих образ, незакритих питань - усе лежить, заповнює простір, і ти вже сам не знаєш, що твоє, а що - просто залишилось з минулих сезонів життя. Почати генеральне прибирання в голові й почуттях - це не про "стерти пам'ять". Це навести лад", - пояснює експерт.

Що варто викинути зі своєї голови

  • Я повинен/повинна бути ідеальним - цей стандарт не існує в природі.
  • Старі образи - особливо ті, які вже давно не мають сенсу.
  • Очікування інших, які ти сприйняв як свої.
  • Порівняння себе з усіма навколо - чужа дорога тобі не підходить.
  • Відчуття провини за свої бажання - ну серйозно, чому?
  • Сумніви, які живуть тільки тому, що ти їх не озвучував.

"Уяви, скільки вільного місця з'явиться, якщо хоча б частину цього винести. І в голові стане тихіше. І в серці полегшає. Можливо, саме час зробити емоційне "розвантаження"? Бо з легшою душею і думки ясніші, і життя - більш насичене", - каже Віталій Курсік.

Почуття провини за минуле

Воно вже сталося. Ви зробили, що могли - або не змогли. Провина тримає вас у петлі самопокарання. "Замість "чому я так вчинив(ла)?" - спитайте себе: "що я можу зробити далі?", - радить коуч.

Очікування схвалення

Життя, в якому ви постійно міряєте свої рішення чужими очима, - це життя не для себе. Викиньте потребу подобатись усім. Це пастка.

"Ніхто не має патенту на істину. Ніхто не живе ваше життя - крім вас", - додає фахівець.

Самосаботаж і "я не можу"

Це внутрішній голос, який знецінює кожну спробу змін. Він шепоче: "ти провалиш", "краще не починай".

"Проблема в тому, що ви йому повірили. Але це не правда - це захисний механізм, який варто розпізнати й відключити", - радить Віталій Курсік.

Зайві порівняння

"У неї все краще", "він уже досяг", "я на дні" - ці думки не допомагають. Порівняння забирає енергію. Замість чужого результату - дивіться на свій шлях, бо ви не знаєте, чим інші платять за свій успіх.

Образи, які гниють всередині

Якщо ви згадуєте ім'я - і стискає живіт, значить образа ще жива. Але вона шкодить вам, а не тому, на кого ви все ще тримаєте зло.

"Викиньте цей "предмет" зі своєї емоційної шафи. Можете пробачити, а можете просто забути та відпустити - головне, щоб ви відпустили себе", - каже експерт.

Як очистити думки та серце

Щодня виділяйте 10 хвилин, беріть папір та ручку і виписуйте усе, що крутиться в вашій голові. Ви побачите, як зайві думки втрачають силу.

Встановіть кордони для того, що вам виснажує. Просто вчіться казати "ні" людям, проєктам, ситуаціям, стосункам, звичкам.

Прогулянки. Вийдіть на свіже повітря і погуляйте на самоті. Тиша, фізична активність та повітря - це найкращі інструменти для розвантаження нервової системи.

Поговоріть з кимось. Знайдіть того, хто буде вас слухати без оцінок і починайте випускати думки - як провітрювати кімнату. Це може бути друг, родич, коуч, психолог.

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