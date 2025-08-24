Мой дом - мой офис: как быть эффективным и не выгореть работая дома

Глобальный тренд

По данным Международной организации труда, в 2019 году удаленно работали только 7% наемных работников.

Сегодня же компания International Workplace Group, которая специализируется на управлении офисными помещениями, информирует, что 70% работников во всем мире работают удаленно по крайней мере один день в неделю.

Ожидается, что к 2030 году количество цифровых профессий, то есть тех, которые не требуют присутствия в офисе, достигнет примерно 92 миллионов! Это рост почти на 25% от нынешнего уровня.

"Действительно, украинский рынок труда постепенно движется в сторону гибридных моделей: многие компании начали совмещать офисные дни с удаленной работой. Этому есть несколько причин. Работники хотят иметь гибкий график, который позволяет не тратить время на сборы и дорогу до работы, а работодатели стремятся сохранить свои деньги", - объясняет Константин Круглов.

Американская исследовательская организация Global Workplace Analytics подсчитала, что среднестатистическая компания может сэкономить 11 тысяч долларов в год, если ее работник половину времени будет работать из дома.

"Для небольшого бизнеса это значительная сумма. Но не все так радужно, как кажется. Из-за размытых границ между работой и жизнью, многие люди сталкиваются с трудностями. 69% удаленных работников сообщают о симптомах выгорания, а 48% жалуются на отсутствие эмоциональной поддержки от коллег. Страдает и производительность: 47% работников не могут сконцентрироваться на работе, потому что их отвлекают домашние дела и семья. К сожалению, пока не существует специализированных курсов по подготовке работников к удаленной работе. Но уже сейчас вы можете сделать несколько шагов, чтобы наладить качественный рабочий процесс и позаботиться о своем психологическом состоянии", - добавляет эксперт.

Первый шаг: найдите уютное рабочее место

"Удаленная работа - это свобода, но одновременно и вызов вашему умению работать вне коллектива. Если нет перехода между домом и офисом - человеку трудно разделить личное и рабочее время. Тем более если есть соблазн работать лежа в постели или сидя на диване. Конечно, это абсолютно запрещено. Поэтому первый шаг - это отделение рабочего пространства от личного. Только так вы поможете мозгу включать "режим работы" и выключать его после завершения работы", - говорит Круглов.

Идеальный вариант - поставить рабочий стол в отдельной комнате, где вас никто не будет беспокоить. Если же ваше рабочее место сливается с личным пространством - вы не сможете психологически отдохнуть в послерабочее время. Ищите место, где вы будете выполнять только одну функцию - работать.

Эксперт по психологии предпринимательства, бизнесмен и ученый Константин Круглов (фото предоставлено автором)

Второй шаг: определите рабочие часы

Часть людей, которые работают дома, испытывают психологическое давление из-за того, что постоянно находятся онлайн.

"Чтобы избежать этой проблемы, обсудите с работодателем свой график. Например, с 9:00 до 18:00 вы работаете и находитесь на связи с офисом, а в послерабочее время - выключаетесь. Это время отдыха", - советует эксперт.

Когда вы работаете дома, начинать рабочий день в одно и то же время трудно. И здесь вам пригодятся маленькие ритуалы. Утром это может быть чашка кофе, которую можно выпить за 10 минут до начала работы. А после завершения работы ритуалом может быть релакс-прогулка на свежем воздухе.

"Своеобразной психологической поддержкой может стать и переодевание в рабочую одежду. Это поможет настроиться на выполнение рабочих задач. Переодевание в домашнюю одежду после завершения работы - это тоже ритуал, который не даст объединить личное и рабочее пространства. Еще один момент - перерывы. Рабочее время должно быть только рабочим, а перерывы - перерывами. Не пытайтесь постирать белье, сходить в магазин за покупками или сделать генеральную уборку в обеденный перерыв. Это истощит вас и приведет к переутомлению. Просто отдохните", - добавляет специалист.

Имейте в виду

Шансы получить повышение у работников, которые работают вне офиса, ниже на 31%, а вероятность быть уволенным - на 35% выше.

Третий шаг: не позволяйте себя отвлекать

"Друзья и родные должны уважать ваше рабочее время и не отвлекать, даже если им хочется с вами поговорить. Объясните близким: если не произошло ничего чрезвычайного - вас беспокоить запрещено. Если дома есть дети, или соседи за стеной громко делают ремонт - можно приобрести наушники с шумоподавлением и слушать белый шум, любимую музыку или даже звуки офиса (таких ресурсов в сети много). Но, как показывает практика, больше всего во время работы отвлекают не родные или соседи, а гаджеты", - говорит Круглов.

Он добавляет, что по статистике, чтобы полностью погрузиться в рабочий процесс после проверки сообщений на смартфоне, нужно 23 минуты! Так вы точно ничего не успеете.

"Поэтому включите режим "Не беспокоить" и положите смартфон на стол экраном вниз. Это же касается и соцсетей. Во многих браузерах есть специальные приложения, которые блокируют Facebook, Instagram и YouTube в рабочие часы. Как вариант, чтобы не отвлекаться на личные дела, можно использовать для работы другой номер телефона, рабочий ноутбук, или хотя бы другие браузер и мессенджер", - советует эксперт.

Четвертый шаг: сделайте работу видимой

Когда рядом нет коллег или руководства, бывает трудно заставить себя работать. Чтобы быть эффективным и придерживаться всех дедлайнов, нужно сделать работу видимой.

"Что это означает на практике. Задачи перестанут быть абстрактными, когда вы создадите в планере или календаре трекер рабочих задач. Идеально подойдет Канбан-доска ("канбан" в переводе с японского означает "вывеска" или "табличка"), которую в 1940 году придумали сотрудники компании Toyota. Самый простой вариант доски состоит из трех столбцов: "Запланировано", "В процессе" и "Выполнено". Когда вы начинаете выполнять задания, отмечаете маркером соответствующий столбик. Так вам будет легче понять сколько задач в работе, а сколько завершено. К тому же подобная доска прекрасно мотивирует", - советует Константин Круглов.

Он напоминает и о популярной технике Pomodoro, которая получила название от кухонного таймера в виде помидора.

"Ее суть очень проста. 25 минут вы работаете. 5 минут отдыхаете. После четырех "помидоров" можете сделать большой перерыв. Это поможет вам находиться в рабочем ритме. Удаленная работа - это навык, который требует самодисциплины. Если найдете к нему подход, он откроет вам новые горизонты свободы и личностного роста", - резюмирует эксперт.