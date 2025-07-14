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Відчуваєте стрес та тривожність у понеділок? Вчені з'ясували, як це реально шкодить здоров'ю (навіть на пенсії)

Понеділок 14 липня 2025 19:00
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Відчуваєте стрес та тривожність у понеділок? Вчені з'ясували, як це реально шкодить здоров'ю (навіть на пенсії) Вчені пояснили, чому понеділок для нас важкий день (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Понеділок - це день, коли багато людей відчуває напруження, стрес та тривогу. І хоча більшість людей відчуває це інтуїтивно, цьому феномену є наукове підтвердження. І справа не тільки у тому, що після вихідних не хочеться повертатися до роботи. З'ясувалося, що стрес, який ми переживаємо на початку тижня, має коріння у нашій біології, і здатен завдавати шкоди здоров'ю.

Чому понеділки важкі для багатьох людей, незалежно від віку й роду занять, розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане в Journal of Affective Disorders.

Невидима загроза: біологія "тривожного понеділка"

Нове дослідження, проведене вченими з Університету Гонконгу пролило світло на феномен так званого "тривожного понеділка". Виявилося, що цей ефект впливає на ключові системи нашого тіла.

Зокрема, йдеться про порушення роботи гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової осі (HPA-осі) - надважливої системи, що регулює гормон стресу кортизол, а також артеріальний тиск, рівень інсуліну та загальну імунну відповідь.

Дослідження, що руйнує стереотипи

Учасниками дослідження стали понад 3 500 людей літнього віку, які брали участь у довгостроковому вивченні процесу старіння.

Важливо зазначити, що більшість із них вже перебували на пенсії, тому звичний стереотип про "стрес від повернення на роботу" тут не спрацьовує.

Проте, результати були більш ніж промовистими - у понеділок у цих людей спостерігалося підвищення рівня кортизолу на 23%, а ризик серцевого нападу зростав на 19%.

Професор Тарані Чандола, керівник дослідницької групи, дійшов висновку, що понеділок сам по собі є своєрідним "стресовим маркером". Він запускає каскад фізіологічних реакцій, навіть за відсутності видимих приводів для хвилювання.

Наш організм і нервова система настільки глибоко адаптувалися до ритму тижня, що навіть на пенсії мозок і тіло реагують на понеділок як на день підвищеного напруження.

Цікавим відкриттям стало те, що лише близько 23% всіх фізіологічних реакцій, пов'язаних із "тривожним понеділком", можуть бути пояснені суб'єктивним відчуттям тривоги. Решта 77% - це так званий "невидимий компонент" біологічного походження, тобто реакції, які виникають без нашої свідомої участі.

Відчуваєте стрес та тривожність у понеділок? Вчені з'ясували, як це реально шкодить здоров'ю (навіть на пенсії)

Багато людей у понеділок відчуває стрес, тривогу та напруженість (фото: Getty Images)

Серцево-судинні ризики та рекомендації вчених

Крім гормональних змін, дослідження виявило й підвищення ризику серцево-судинних подій. Надлишок кортизолу негативно впливає на кров'яний тиск, рівень холестерину, роботу серця, а також сприяє накопиченню втоми та порушенню сну. Тож навіть якщо ви провели ідеальні вихідні, ваш організм все одно може відчути "удар" у перший день тижня.

Цей ефект став для дослідників нагадуванням: боротьба зі стресом має бути не просто реакцією на явні тригери, а способом життя. Вони пропонують звернути особливу увагу на ранкову рутину в понеділок:

  • Починайте день повільніше.
  • Додайте приємні ритуали: смачна кава, прогулянка на свіжому повітрі чи коротка медитація.
  • Уникайте перевантаження важливими справами з самого ранку.

Насамкінець, вчені радять: будьте до себе поблажливими у понеділок. Це не прояв вашої слабкості - це відлуння тисячоліть еволюції та соціальних умовностей.

І якщо ви відчуваєте пригнічення в цей день - це абсолютно нормально. Сприймайте це як сигнал дати собі трохи більше уваги й турботи.

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