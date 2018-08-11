"Укрзалізниця" показала прибутки від сполучення з Росією

Трафік пасажирських поїздів на 2017/2018 рік перевезення між Україною та РФ забезпечується курсуванням 8 пар поїздів

За першу половину цього року «Укрзалізниця» отримала 177,58 млн гривень від курсування поїздів до Російської Федерації та зворотно. Про це повідомляє прес-центр Укрзалізниці.

В повідомленні зазначається, що за перші 6 місяців 2018 року в сполученні Україна - Російська Федерація (РФ) перевезено 358,9 тис пасажирів, що на 17,1 % менше від відповідного показника минулого року. В минулому році в цьому напрямку було перевезено 0,9 млн пасажирів.

"У 2017 році кількість перевезених пасажирів у сполученні Україна – Російська Федерація порівняно з 2013 роком зменшилася більш ніж у 5 разів, і зазначена тенденція зниження пасажиропотоку продовжує зберігатися", - підкреслюється у повідомленні.

Повідомляється, що курсування поїзда №6/5 Київ – Москва принесло підприємству майже 63 млн гривень, а поїзд №74/73 Львів - Москва приніс понад 38 млн гривень. Також з позитивним фінансовим результатом курсують поїзди Дніпро – Москва, Харків – Москва, Харків – Санкт Петербург, Одеса – Москва, Миколаїв – Москва.

Також в Укрзалізниці нагадали, що загалом у графіку пасажирських поїздів на 2017/2018 рік перевезення між Україною та Російською Федерацією забезпечується курсуванням 8 пар поїздів:

№ 6/5 Київ – Москва, з групою вагонів Чернігів – Москва;

№ 20/19 Харків – Москва з групою вагонів Полтава – Москва;

№ 24/23 Одеса – Москва;

№ 54/144-53/143 Київ, Харків – Санкт-Петербург із безпересадковими вагонами Дніпро – Санкт-Петербург;

№ 56/55 Хмельницький – Москва з групою вагонів Жмеринка – Москва;

№ 62/61 Миколаїв – Москва з групою вагонів Херсон – Москва;

№ 74/73 Львів – Москва з групою вагонів Ковель – Москва;

№ 74/73 Кривий Ріг – Москва з групою вагонів Дніпро – Москва.

"Наразі проїзні документи на поїзди у сполученні Україна – Російська Федерація продаються без знижок, які, наприклад, діють в інших міжнародних напрямках", - підкреслюють в прес-службі.

Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Україна розглядає питання припинення залізничного сполучення з Росією.

Крім того в Укрзалізниці відреагували на заяву Омеляна і наголосили, що у разі скасування пасажирського залізничного сполучення між Україною і Російською Федерацією будуть виконувати рішення Міністерства інфраструктури України.