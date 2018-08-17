В МІУ пояснили, навіщо ініціюють скасування потягів до Росії

За словами Омеляна - це питання захисту українців від свавільних дій правоохоронців РФ та ФСБ

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пояснив, що скасування залізничного сполучення з Російською Федерацією (РФ) - це питання захисту українців від свавільних дій правоохоронців РФ та ФСБ. Про це міністр інфраструктури заявив в ефірі "5 каналу".

За його словами, в умовах війни про будь-яку нормальну співпрацю з Росією мови бути не може.

"Дії України повинні бути жорсткими та адекватними. Один з тих елементів, які ми пропонуємо уряду для затвердження, - скасування залізничного пасажирського сполучення. Я вважаю, що таким шляхом ми убезпечимо українців, які все ще на власний ризик їздять до Російської Федерації від можливості бути викраденим чи потрапити до лап ФСБ або інших правоохоронних органів Російської Федерації. Ми бачимо, що ці випадки почастішали", заявив міністр.

Омелян також зазначив, що "якщо ми воюємо - нема чого туди їздити".

Зазначимо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував заборону на пасажирське сполучення з Росією.

"Ми розглядаємо зараз закриття сполучення залізничного з Москвою", - сказав він.

За інформацією РБК-Україна, міністр розраховує домогтися скасування не тільки залізничних, але й автобусних перевезень.

Втім, офіційно в Міністерстві інфраструктури можливу заборону не коментують. "Все повідомлю після рішення Кабміну", - заявив РБК-Україна Омелян.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" оприлюднила інформацію про прибутки від сполучення з Росією. За першу половину цього року "Укрзалізниця" отримала 177,58 млн гривень від курсування поїздів до Російської Федерації та у зворотному напрямку.