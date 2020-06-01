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В Мининфраструктуры ожидают, что цены на авиабилеты не вырастут

Новости » Политика     01.06.2020 - 11:50
В Мининфраструктуры ожидают, что цены на авиабилеты не вырастут
Фото: аэропорт Борисполь (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине рассчитывают, что ни один авиаперевозчик не закроется

Государство поддержит украинские авиакомпании и ждет, что цены на авиабилеты не вырастут. В Украине рассчитывают, что ни один украинский авиаперевозчик не закроется.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире "Сниданка с 1+1".

Криклий говорит, что "министерство не регулирует, но надеется, что цени не изменятся".

"Мы разрабатываем определенный пакет поддержки, который сейчас в правительстве обсуждается. Чтобы у нас не было обанкротившихся авиаперевозчиков и была возможность в определенное время возобновить регулярные рейсы, чтобы они вышли на тот уровень заполненности пассажирами и могли нормально работать", - заявил он.

Напомним, ряд авиакомпаний открыли продажу билетов на рейсы. Впрочем, Антимонопольный комитет Украины требовал от авиакомпаний прекратить продажу билетов до завершения карантина.

Ранее сообщалось, что Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня.

Также в Мининфраструктуры заявили, что возобновление авиасообщения в Украине может быть и чуть раньше.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ценабилетыСамолет
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