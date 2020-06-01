В Украине начался третий этап ослабления карантина: что разрешено с сегодняшнего дня

Летняя площадка ресторана открытая после ослабления карантина (РБК-Украина)

Смягчение ограничений проводятся во всех регионах страны, кроме Черновицкой, Ровенской, Львовской и Донецкой областях

Украина перешла на очередной этап ослабления карантина. Он касается работы спортзалов, системы высшего образования и межобластных пассажирских транспортных перевозок.

Решения о послаблениях карантина принимаются на уровне местных властей, комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Основными условиями остаются масочный режим, температурный скрининг, социальное дистанцирование и постоянная дезинфекция помещений.

Подробнее о том, что разрешено на третьем этапе ослабления карантина с 1 июня - в материале РБК-Украина.

Работа фитнес-центров, бассейнов и спортплощадок

Возобновление деятельности тренажерных залов, фитнес-центров, спортплощадок и детских спортивно-юношеских школах возможно при соблюдении следующих условий:

Температурный скрининг – всем сотрудникам и посетителям измеряется температура тела. Если она превышает 37,2 градуса, то человек не допускается к занятиям спортом;

Социальное дистанцирование – пребывание в спортзалах разрешается в группах до 10 человек и в помещениях площадью 10 кв м на одного человека при индивидуальных занятиях и 5 кв м в командных видах спорта;

Масочный режим – все сотрудники залов должны носить маски или респираторы;

Дезинфекция – наличие санитайзеров на входе, уборка помещения каждые 2 часа и сразу после окончания занятий, проветривание залов не менее 15 минут до начала занятий и каждые последующие 2 часа.

Запрещены работа спа-зон, фитнес-баров, услуг массажа, наличие в залах многоразовых полотенец и кулеров с водой, функционирование детских комнат, занятия с детьми возрастом до 12 лет, а также использование многофункциональных тренажеров несколькими людьми.

Отдельно прописаны требования для бассейнов. Разрешается посещение бассейнов для индивидуальных занятий и групп второго года обучения и старше. В 50-метровых бассейнах допускается одновременное нахождение на одной дорожке не более 4 человек во время индивидуальных занятий и 6 для групповых видов. В 25-метровых - на одной дорожке разрешается не более 2 пловцов во время индивидуальных занятий и 3 в командных видах.

Во время занятий в залах и бассейнах Минздрав также требует ограничить наполовину использование раздевалок, душевых кабин и шкафчиков.

Экзамены у студентов вузов и колледжей

Третий этап послабления ограничений предполагает проведение в вузах и профессионально-технических колледжах экзаменационной сессий.

"С 1 июня (экзамены - ред.) возможны в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более десяти человек", - проинформировала и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Учащимся профобразования позволят проходить практику, а для выпускников будут организованы государственная квалификационная аттестация. Кроме того, с 1 июня в регионах допускается работа инклюзивно-ресурсных центров с целью обеспечить зачисление детей с особыми образовательными потребностями в учреждения образования.

Межобластные и пригородные транспортные сообщения

По плану правительства с 1 июня в Украине возобновляются межобластные пассажирские перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. Кроме того, будут запущены 214 электричек пригородных сообщений.

"Укрзализныця" начала продавать билеты на 42 поезда, следующие в южном и восточном направлении. Как уточнил министр инфраструктуры Владислав Криклий, билеты продаются только на 50% мест в вагонах, то есть в одном купе должно быть не более 2 пассажиров.

Во время посадки пассажиры должны быть в масках и пройти проверку температуры. Граждане с повышенной температурой не смогут воспользоваться услугами железнодорожного транспорта. В каждом вагоне должен быть установлен санитайзер, а проводники должны проводить уборку каждый час в течение рейса. На маршруты выйдут поезда "Интерсити", вагоны СВ и купе. Плацкартные вагоны для перевозок не допускаются.

В связи с запуском пригородных поездов в Киеве местные власти опасаются наплыва людей в метро. Для того, чтобы этого избежать метрополитен планирует закрывать на вход некоторые станции. "Когда на станции может работать вместо трех дверей на вход две-одни двери для того, чтобы растянуть пассажиропоток", - уточнила пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.

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Автор: Мария Тарарыева